अन्तरराष्ट्रीय

सर्बियाई प्रधानमंत्री के साथ सीएमजी का विशेष साक्षात्कार

Nov 24, 2025, 04:46 PM

बीजिंग, 24 नवंबर (आईएएनएस)। हाल ही में सर्बियाई प्रधानमंत्री ज़ुरो मैकट ने चीन के शांगहाई में आयोजित 8वें चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात मेले में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने चाइना मीडिया ग्रुप को एक विशेष साक्षात्कार दिया।

उन्होंने कहा कि सर्बिया और चीन के बीच फौलादी मित्रता मौजूद है। चीन का विकास हमारे विकास पर प्रभाव डालता है और हमें चीन की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि सर्बिया ने लगातार आठ बार चीन अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया है। हमारे राष्ट्रीय भवन ने चीन-सर्बिया सहयोग को प्रतिबिंबित किया है। हम दिखाना चाहते हैं कि सर्बिया मौकों से भरा है, समृद्ध और विकसित हो रहा है। इसके साथ सर्बिया एक हरित देश है।

उन्होंने कहा कि हम चीन के विकास की उपलब्धियों से प्रेरित हैं और तेज गति से अपने विकास को बढ़ा रहे हैं, खासकर बुनियादी ढांचे में तेज विकास हो रहा है। पिछले कई दशकों में हम चीन की सफलता पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। चीन की सफलता सभी को प्रेरणा देती है। चीन और सर्बिया व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और एआई आदि क्षेत्रों में सहयोग चला सकते हैं। हमने अभी बेलग्रेड से हंगरी के बुडापेस्ट जाने वाली रेलवे लाइन का निर्माण (सर्बिया सेक्टर) पूरा किया है। इससे जाहिर है कि हम चीन की तकनीक और अनुभवों पर निर्भर रहकर सर्बिया की शक्ल बदल सकते हैं।

चीन की पंचवर्षीय योजना की चर्चा में उन्होंने बताया कि यह वर्तमान विश्व में विशिष्ट है। ऐसी दूरगामी विकास रणनीति से चीन ने कुशलता से तेज विकास साकार किया। चीन जैसे बड़े देश के लिए दूरगामी योजना से ही इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक शासन, मानवता के साझे भविष्य वाले समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में चीन की पहलों ने यूएन चार्टर के विषय को समृद्ध किया है, जो वर्तमान विश्व की विकास धारा से मेल खाने वाला सकारात्मक कदम है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

