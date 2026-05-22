सर्बिया : चीनी वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग का शुभारंभ बेलग्रेड में हुआ

बीजिंग, 21 मई (आईएएनएस)। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की चीन की राजकीय यात्रा से पहले, बेलग्रेड में सर्बिया में चीनी वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन चाइना मीडिया ग्रुप, सर्बियाई राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन, सर्बियाई संस्कृति मंत्रालय, सर्बियाई सूचना और दूरसंचार मंत्रालय, सर्बिया में चीनी दूतावास, चीन में सर्बियाई दूतावास और बेलग्रेड चीनी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

इस अवसर पर सीपीसी केंद्रीय समिति के प्रचार विभाग के उप मंत्री और चाइना मीडिया ग्रुप के महानिदेशक शेन हाइश्योंग ने लिखित संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन में, नए युग में साझा भविष्य वाले चीन-सर्बिया समुदाय के निर्माण को लगातार गहरा और अधिक व्यावहारिक बनाया गया है, दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में नई जीवंतता का संचार जारी है। चीन और सर्बिया द्वारा चीनी वृत्तचित्र स्क्रीनिंग कार्यक्रम का संयुक्त शुभारंभ दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने का एक व्यावहारिक उपाय है, और यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने में एक और शानदार अध्याय खोलता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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