सर बानी यास फोरम में शामिल हुए एस जयशंकर, बेल्जियम के डिप्टी पीएम प्रीवोट से की मुलाकात

Dec 14, 2025, 03:28 PM

अबू धाबी, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अबू धाबी में सर बानी यास फोरम 2025 में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ बैठक भी की।

बेल्जियम के डिप्टी पीएम के साथ अपनी मीटिंग के बाद, एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सर बानी यास फोरम 2025 के मौके पर बेल्जियम के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट से मिलकर अच्छा लगा।"

इससे पहले, ईएएम ने कई यूरोपियन मंत्रियों से मुलाकात की और एक्स पर उनके साथ अपनी बातचीत की जानकारी साझा की। एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "यूरोपीय साथियों लक्जमबर्ग के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल, पोलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की और लातविया के विदेश मंत्री बैबा ब्रेज के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा।"

भारत के विदेश मंत्री ने सर बानी यास फोरम में मिस्र के समकक्ष बद्र अब्देलती से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया, "सर बानी यास फोरम में मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलती से मिलकर अच्छा लगा।" शनिवार को उन्होंने फोरम के मौके पर ब्रिटेन के डिप्टी पीएम डेविड लैमी से मुलाकात की।

एस. जयशंकर 12-14 दिसंबर तक अबू धाबी में हो रहे सर बानी यास फोरम में शामिल होने के लिए अबू धाबी में हैं। यह 2025 में जयशंकर का यूएई का दूसरा दौरा है।

विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, जनवरी में यूएई के दौरे पर उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की थी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और आपसी फायदे के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर चर्चा की थी।

अपने दौरे पर उन्होंने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद से भी मुलाकात की थी। सितंबर 2024 में क्राउन प्रिंस ने भारत का दौरा किया था। इससे पहले इटली के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे, जहां उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की थी।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

