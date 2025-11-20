सीपीसी ने हू याओपांग की 110वीं जयंती मनाने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया

बीजिंग, 20 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय कमेटी ने 20 नवंबर को देश की राजधानी पेइचिंग में स्थित जन बृहद भवन में पार्टी के पूर्व प्रमुख नेता हू याओपांग के जन्म की 110वीं सालगिरह के मौके पर एक संगोष्ठी आयोजित की।

इस मौके पर, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने महत्वपूर्ण भाषण देते हुए कॉमरेड हू याओपांग की उच्च भावना और उत्तम कार्यशैली सीखने पर जोर दिया और उपस्थित लोगों से अपनी असली उम्मीद को कभी न भूलने, अपने मिशन को हमेशा ध्यान में रखने, और ऐतिहासिक विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखने का आग्रह किया, ताकि साहस और मेहनत के साथ सभी कार्यों के निर्माण को ठोस रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

अपने भाषण में शी चिनफिंग ने कॉमरेड हू याओपांग के शानदार जीवन और बेहतरीन योगदान की समीक्षा की। उनके अनुसार, कॉमरेड हू याओपांग एक लंबे समय से परखे हुए और वफादार कम्युनिस्ट लड़ाके, एक महान सर्वहारा क्रांतिकारी और राजनेता, चीनी सेना में एक बेहतरीन राजनीतिक कार्यकर्ता, और एक बेहतरीन नेता थे।

उन्होंने लंबे समय तक पार्टी में अहम लीडरशिप पदों पर काम किया, देश की आज़ादी और मुक्ति, समाजवादी क्रांति और निर्माण, सुधार और खुलेपन, तथा समाजवादी आधुनिकीकरण में अमर योगदान दिया।

शी चिनफिंग ने यह भी उल्लेख किया कि कॉमरेड हू याओपांग ने कम्युनिज्म के लिए अपने लंबे संघर्ष में पक्की क्रांतिकारी इच्छाशक्ति दिखाई। उन्होंने अपने हर काम में सच्चाई से आगे बढ़ने पर जोर दिया, और मार्क्सवाद के चीनीकरण को आगे बढ़ाने तथा संगठनात्मक लाइन की गलतियों को ठीक करने में अहम योगदान दिया। साथ ही, कॉमरेड हू याओपांग ने सक्रिय रूप से सुधार और खुलेपन की वकालत की और उसे बढ़ावा दिया, उन्होंने समाजवादी आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की।

शी चिनफिंग ने यह भी कहा कि कॉमरेड हू याओपांग को लोगों से सच्चा और गहरा प्यार था।

उन्होंने आर्थिक विकास और लोगों को जल्द से जल्द बेहतर जिंदगी जीने में मदद करने के लिए बहुत सारे अभ्यास और अच्छे काम किए, पार्टी के व्यवहार को सुधारने को बहुत महत्व दिया, और पार्टी की अच्छी परंपराओं और शैली को आगे बढ़ाने के लिए एक शानदार उदाहरण पेश किया।

शी चिनफिंग ने सीपीसी के सभी कॉमरेडों से आग्रह किया कि वे कॉमरेड हू याओपांग से सीखते हुए पार्टी के नए सिद्धांतों का इस्तेमाल कर अपने काम को आगे बढ़ाएं, नए युग में चीनी विशेषताओं वाले समाजवादी महान अभ्यास में मार्क्सवादी सत्य की शक्ति का लगातार प्रदर्शन करें, समय के साथ आगे रहते हुए सुधार और नवाचार के लिए दृढ़ रहें, पार्टी के मूल उद्देश्य को बनाए रखते हुए नए युग में पार्टी की जन लाइन का पालन करें, लोगों की फायदे, खुशी और सुरक्षा की भावना को लगातार बढ़ाने के लिए मेहनत से काम करें।

संगोष्ठी में सीपीसी केंद्रीय कमेटी के संबंधित विभागों के अधिकारियों, राजनीतिक और सैन्य जगतों के प्रतिनिधियों, जन संगठन के प्रतिनिधियों, हुनान प्रांत के अधिकारियों, विभिन्न लोकतांत्रिक पार्टियों की केंद्रीय समिति और अखिल चीन वाणिज्य संघ के प्रमुखों, निर्दलीय प्रतिनिधियों, कॉमरेड हू याओपांग के रिश्तेदारों, उनके जीवनकाल के मित्रों, गृहनगर के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया।

