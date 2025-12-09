सीपीसी केंद्रीय समिति ने आर्थिक कार्य पर राय और सुझाव मांगने के लिए संगोष्ठी आयोजित की

बीजिंग, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। 3 दिसंबर को, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति ने पेइचिंग में गैर-सीपीसी सदस्यों के साथ एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें विभिन्न लोकतांत्रिक दलों की केंद्रीय समितियों के नेताओं, अखिल चीन उद्योग और वाणिज्य महासंघ और गैर-दलीय हस्तियों के प्रतिनिधियों से इस वर्ष की आर्थिक स्थिति और अगले वर्ष के आर्थिक कार्यों पर राय और सुझाव मांगे गए।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की और भाषण देते हुए कहा कि चीन की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि की सहायक परिस्थितियाँ और बुनियादी रुझान अपरिवर्तित रहे हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए, अपनी खूबियों का भरपूर उपयोग करना चाहिए, चुनौतियों का सामना करके, स्थिर आर्थिक विकास के रुझान को निरंतर समेकित और विस्तारित करना होगा, ताकि '15वीं पंचवर्षीय योजना' की अच्छी शुरुआत हो सके।

इस संगोष्ठी में प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने सीपीसी केंद्रीय समिति की ओर से इस वर्ष के आर्थिक कार्यों के बारे में जानकारी दी और अगले वर्ष के आर्थिक कार्यों के लिए विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा, गैर-सीपीसी सदस्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार भी व्यक्त किया। वे सीपीसी केंद्रीय समिति के वर्तमान आर्थिक स्थिति के विश्लेषण और निर्णय तथा अगले वर्ष के आर्थिक कार्य की योजनाओं से पूरी तरह सहमत हुए और औद्योगिक लेआउट को अनुकूलित करने, उच्च गुणवत्ता वाली आपूर्ति बढ़ाने, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिभा प्रणाली के सुधार को गहरा करने, डेटा तत्वों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने, घरेलू मांग का विस्तार करने, उच्च-स्तरीय खुलेपन का विस्तार करने, लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार को बढ़ावा देने तथा सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को बढ़ाने पर सुझाव दिए।

सभी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद, शी चिनफिंग ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सभी ने इस वर्ष के आर्थिक कार्य में प्राप्त उपलब्धियों की पूरी तरह से पुष्टि की और अगले वर्ष के आर्थिक कार्य को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए, जिनका ध्यानपूर्वक अध्ययन और अनुपालन किया जाएगा।

शी ने कहा कि इस वर्ष, देश में आर्थिक और सामाजिक विकास के मुख्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाएगा। पिछले पांच वर्षों में, हमने विभिन्न झटकों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया है, पार्टी और देश के हित में नई और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को बढ़ावा दिया है। '14वीं पंचवर्षीय योजना' सफलतापूर्वक समाप्त होने वाली है, और चीन की आर्थिक शक्ति, वैज्ञानिक व तकनीकी शक्ति, और व्यापक राष्ट्रीय शक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है।

शी चिनफिंग ने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत से, विभिन्न लोकतांत्रिक दलों की केंद्रीय समितियों, अखिल चीन उद्योग और वाणिज्य महासंघ और गैर-दलीय हस्तियों ने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के कुछ प्रमुख और कठिन मुद्दों पर समय पर सुझाव और सलाह दी है, जो सीपीसी केंद्रीय समिति के वैज्ञानिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। उन्होंने सीपीसी केंद्रीय समिति की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

अगले वर्ष के आर्थिक कार्यों को अच्छी तरह से करने की चर्चा करते हुए शी चिनफिंग ने नए युग में चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद के विचारों के मार्गदर्शन पर नए विकास दर्शन को पूर्णतः, सटीक और व्यापक रूप से क्रियान्वित करने, नए विकास पैटर्न के निर्माण में तेजी लाने और उच्च गुणवत्ता वाले मजबूत विकास को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला और घरेलू मांग का विस्तार करने, आपूर्ति को लगातार अनुकूलित करने, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नई उत्पादक शक्तियों का विकास करने, और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

साथ ही, उन्होंने रोजगार, व्यवसाय, बाजार और अपेक्षाओं को स्थिर करते हुए आर्थिक गुणवत्ता में प्रभावी सुधार और मात्रा में उचित वृद्धि को बढ़ावा देने तथा सामाजिक सद्भाव और स्थिरता बनाए रखने पर भी बल दिया।

इसके अलावा, शी चिनफिंग ने लोकतांत्रिक दलों, अखिल चीन उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ तथा गैर-दलीय हस्तियों से तीन आशाएं व्यक्त कीं। उन्हें आशा है कि वे 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्ण अधिवेशन की भावना का गहन अध्ययन करेंगे और उन्हें समझेंगे, '15वीं पंचवर्षीय योजना' के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए विचारों और प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान देंगे, स्थिर और सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एकजुट करेंगे।

