सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो का 2026 के आर्थिक कार्यों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए सम्मेलन

बीजिंग, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो ने सोमवार को 2026 के आर्थिक कार्यों का विश्लेषण और अध्ययन करने तथा 'कानून के अनुसार देश के व्यापक शासन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व संबंधी विनियमों' की समीक्षा के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया।

सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी चिनफिंग ने सम्मेलन की अध्यक्षता की।

सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि चीन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। शी चिनफिंग से केंद्रित सीपीसी केंद्रीय समिति के नेतृत्व में, पार्टी और देश भर के सभी जातीय समूहों के लोगों ने कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की है और कड़ी मेहनत की है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में समन्वय स्थापित किया है, अधिक सक्रिय और प्रभावी व्यापक आर्थिक नीतियों को लागू किया है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के मुख्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था समग्र रूप से सुचारू रूप से चल रही है और निरंतर प्रगति कर रही है। नई गुणवत्ता उत्पादक शक्तियों का निरंतर विकास हुआ है। सुधार और खुलेपन ने नई प्रगति की है। प्रमुख क्षेत्रों में जोखिमों के समाधान में सकारात्मक प्रगति हुई। लोगों की आजीविका की बेहतर गारंटी हुई है और सामाजिक स्थिरता बनी हुई है।

पिछले पांच वर्षों में, हमने विभिन्न झटकों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया है। अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और राष्ट्रीय रक्षा जैसे क्षेत्रों में चीन की हार्ड पावर, साथ ही संस्कृति, संस्थाओं और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में सॉफ्टपावर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 14वीं पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक समाप्त होने वाली है, और दूसरी शताब्दी के लक्ष्य की ओर नई यात्रा ने एक अच्छी शुरुआत की है।

सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि अगले वर्ष के आर्थिक कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, हमें शी चिनफिंग के नए युग में चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर विचारों को अपना मार्गदर्शक बनाना, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके बाद के पूर्णाधिवेशनों की भावना को पूरी तरह से लागू करना, नए विकास की अवधारणा को पूरी तरह और सटीक रूप से लागू करना, नए विकास पैटर्न के निर्माण में तेजी लानी, उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना, स्थिरता बनाए रखते हुए प्रगति की तलाश करने के सामान्य सिद्धांत का पालन करना, घरेलू आर्थिक कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार संघर्षों का बेहतर समन्वय करना, विकास और सुरक्षा का बेहतर समन्वय करना, अधिक सक्रिय और प्रभावी व्यापक आर्थिक नीतियों को लागू करना, घरेलू मांग का निरंतर विस्तार करते हुए आपूर्ति का अनुकूलन करना, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नई गुणवत्ता उत्पादक वाली शक्तियों का विकास करना, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण को गहरा करना, प्रमुख क्षेत्रों में जोखिमों को लगातार रोकना और हल करना, रोजगार, उद्यमों, बाजारों और अपेक्षाओं को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थव्यवस्था के प्रभावी गुणात्मक सुधार और उचित मात्रात्मक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक सद्भाव और स्थिरता बनाए रखना और 15वीं पंचवर्षीय योजना की अच्छी शुरुआत हासिल करना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/