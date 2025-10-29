सीपीसी केंद्रीय समिति के 15वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने पर सुझाव

बीजिंग, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन की राजधानी पेइचिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन में "राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने पर सीपीसी केंद्रीय समिति के सुझाव" (संक्षिप्त में "सुझाव" कहा जाता है) पारित किया गया।

"सुझाव" में कहा गया कि "15वीं पंचवर्षीय योजना" (2026-2030) अवधि मूलतः समाजवादी आधुनिकीकरण को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। चीन ने "14वीं पंचवर्षीय योजना" (2021-2025) अवधि के दौरान विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, "15वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि मूलतः समाजवादी आधुनिकीकरण को साकार करने की प्रक्रिया में अतीत और भविष्य को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अवधि में चीन का विकास परिवेश गहन और जटिल परिवर्तनों का सामना करेगा।

"सुझाव" ने "15वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि के दौरान देश में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, मुख्य उद्देश्य और मार्गदर्शक विचारधारा पेश की गई। साथ ही, इस अवधि में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पालन किए जाने वाले सिद्धांत स्पष्ट किए गए, यानी कि सीपीसी के समग्र नेतृत्व को कायम रखना, लोगों की प्राथमिकता को कायम रखना, उच्च गुणवत्ता वाले विकास को कायम रखना, व्यापक और गहन सुधार को कायम रखना, प्रभावी बाजार और प्रभावी सरकार के संयोजन का पालन करना, विकास और सुरक्षा के समग्र समन्वय का पालन करना है।

"सुझाव" में "15वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि के दौरान चीन में आर्थिक और सामाजिक विकास के मुख्य लक्ष्य प्रस्तुत किए गए। यानी की उच्च-गुणवत्ता वाले विकास में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए जाएंगे, वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता के स्तर में काफी सुधार होगा, चौतरफा

सुधार को और गहरा करने में नई सफलताएं हासिल होंगी, सामाजिक सभ्यता के स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा, जन-जीवन गुणवत्ता में निरंतर सुधार होगा, एक सुंदर चीन के निर्माण में नई बड़ी प्रगति होगी, और राष्ट्रीय सुरक्षा अवरोधों को और मजबूत किया जाएगा।

इस आधार पर, अगले पांच वर्षों तक प्रयास किया जाएगा और वर्ष 2035 तक, चीन आर्थिक ताकत, वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत, राष्ट्रीय रक्षा ताकत, व्यापक राष्ट्रीय ताकत और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में एक महत्वपूर्ण छलांग हासिल करेगा, और इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी मध्यम विकसित देशों के स्तर तक पहुंच जाएगी, लोगों का जीवन खुशहाल और बेहतर होगा, और समाजवादी आधुनिकीकरण मूल रूप से साकार होगा।

इसके अलावा, "सुझाव" ने आधुनिक औद्योगिक प्रणाली का निर्माण करना, उच्च स्तरीय वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता उन्नत करना, मजबूत घरेलू बाजार का निर्माण करना और नए विकास पैटर्न की स्थापना में तेजी लाना, उच्च-स्तरीय समाजवादी बाजार आर्थिक प्रणाली के निर्माण में तेजी लाना, बाहरी दुनिया के लिए उच्च-स्तरीय खुलापन का विस्तार करना, कृषि और ग्रामीण आधुनिकीकरण में तेजी लाना, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक पुनरोद्धार को मजबूती से बढ़ावा देना, क्षेत्रीय आर्थिक लेआउट को अनुकूलित करना, क्षेत्रीय समन्वित विकास को बढ़ावा देना आदि पहलुओं को उल्लेख किया।

साथ ही, "सुझाव" में संपूर्ण राष्ट्र की सांस्कृतिक नवीनता और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, समाजवादी संस्कृति को समृद्ध और विकसित करना, लोगों की आजीविका की गारंटी और सुधार को मजबूत करना, सभी लोगों की साझी समृद्धि को मजबूती से बढ़ावा देना, आर्थिक और सामाजिक विकास के व्यापक हरित परिवर्तन में तेजी लाना, एक सुंदर चीन का निर्माण करना, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों और क्षमताओं के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, तथा चीनी जन मुक्ति सेना की स्थापना की शताब्दी के लक्ष्यों को निर्धारित समय पर प्राप्त करना, और उच्च गुणवत्ता के साथ राष्ट्रीय रक्षा व सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना जैसे क्षेत्रों में सुझाव दिए गए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/