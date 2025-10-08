अन्तरराष्ट्रीय

स्पेन: मैड्रिड में निर्माणाधीन इमारत गिरने से चार की मौत, तीन घायल

Oct 08, 2025, 03:48 PM

मैड्रिड, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य मैड्रिड में मंगलवार को एक पुनर्निर्मित इमारत के ढह जाने से चार लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार तड़के मैड्रिड के ओपेरा इलाके स्थित छह मंजिला इमारत के मलबे से आपातकालीन कर्मचारियों को चार शव मिले। मैड्रिड के मेयर जोस लुइस मार्टिनेज-अल्मेडा ने बताया कि इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे (स्थानीय समयानुसार) ढह गई, जिसके कारण इमारत की निचली मंजिलें भी ढह गईं।

पीड़ितों की पहचान इक्वाडोर, माली और गिनी-कोनाक्री के तीन निर्माण श्रमिकों और नवीनीकरण कार्य में शामिल एक आर्किटेक्ट के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्माण कंपनी एएनकेवाई ने इन सभी को नियुक्त किया था। इमारत गिरने से तीन अन्य श्रमिक घायल हो गए, जिनमें से एक के पैर में फ्रैक्चर हो गया। इनमें से किसी को भी जानलेवा चोट नहीं आई।

यूरो न्यूज ने प्रसारक आरटीवीई के हवाले से बताया कि नगर परिषद और अग्निशमन विभाग के सूत्रों ने बताया कि नवीनीकरण कार्य के दौरान छठी मंजिल से लगभग आठ टन वजनी एक कंक्रीट स्लैब गिर गया। इमारत का बाहरी हिस्सा अभी भी मौजूद है जिससे रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अग्निशमन कर्मियों और पुलिस ने इमारत में तलाशी अभियान चलाने में मदद के लिए खोजी कुत्तों और ड्रोन का इस्तेमाल किया।

स्थानीय सरकार ने कहा है कि अधिकारी अभी भी इमारत ढहने के कारणों का पता लगा रहे हैं, और मैड्रिड की नगरपालिका पुलिस इस जांच का नेतृत्व कर रही है।

मैड्रिड की निर्माणाधीन इमारतों की ऑनलाइन रजिस्ट्री के अनुसार, "सामने के हिस्से, बाहरी हिस्से, विभाजन दीवारों, छतों और पाइपलाइन व सीवेज सिस्टम की जर्जर स्थिति" के कारण, 2012 और 2022 में इसका निरीक्षण किया गया और इमारत को कार्यस्थल के अनुरूप नहीं माना गया था। पूर्व कार्यालय भवन का निर्माण 1965 में हुआ था और इसे एक होटल में परिवर्तित किया जा रहा था। जोस लुइस मार्टिनेज-अल्मेडा ने कहा कि इमारत के नवीनीकरण कार्य के लिए उचित दस्तावेज और परमिट थे।

