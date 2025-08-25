स्पेन में अगस्त में पड़ी सबसे ज्यादा गर्मी, इस साल 1,149 लोगों की मौत

मैड्रिड, 25 अगस्त (आईएएनएस)। स्पेन की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने कहा है कि इस साल अगस्त में अब तक की सबसे तेज गर्मी पड़ी है। चाहे बात तापमान की हो या उसके प्रभाव की।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि 3 से 18 अगस्त के बीच स्पेन में औसत तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इसने जुलाई 2022 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जब तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर था।

एईएमईटी ने बताया कि 8 से 17 अगस्त तक के दिन 1950 के बाद से अब तक के सबसे लगातार गर्म 10 दिन रहे। वहीं, अगस्त के पहले 20 दिन 1961 के बाद से इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा गर्म रहे। खासकर 11, 16 और 17 अगस्त, ये तीनों दिन 1941 के बाद से स्पेन के 10 सबसे गर्म दिनों में शामिल हैं।

1975 से तापमान का रिकॉर्ड रखे जाने के बाद से अब तक स्पेन में 77 बार हीटवेव आ चुकी हैं। इनमें से 6 बार ऐसा हुआ जब तापमान औसतन 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ गया। खास बात यह है कि इनमें से 5 हीटवेव 2019 के बाद आई हैं, जो दिखाता है कि अब गर्मी की लहरें पहले से ज्यादा लंबी और तेज हो रही हैं।

सरकार की दैनिक मृत्यु निगरानी प्रणाली के मुताबिक, इस साल भीषण गर्मी की वजह से 1,149 लोगों की मौत हुई है।

इसके अलावा, यह भीषण गर्मी स्पेन में जंगल में लगी आग के रूप की वजह से यह अब तक का सबसे गंभीर महीना रहा है। यूरोपीय वन अग्नि सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 406,100 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है, जो सिंगापुर के आकार से लगभग 5.5 गुना ज्यादा है।

इस आग में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है और 30,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। हालांकि ज्यादातर लोग अब लौट चुके हैं, लेकिन रविवार तक कई इलाकों में आग अब भी जल रही थी।

22 अगस्त को, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दुनिया भर के कामकाजी लोगों को बढ़ती गर्मी से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की अपील की।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस