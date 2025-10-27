सी.पी. राधाकृष्णन ने सेशेल्स के राष्ट्रपति से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने वाले प्रवासी भारतीयों को सराहा

विक्टोरिया, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।

भारतीय उपराष्ट्रपति सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भारत सरकार और जनता की ओर से राष्ट्रपति हर्मिनी को पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई भी दी।

उपराष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र और वैश्विक दक्षिण में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की।

इससे पहले, राधाकृष्णन ने सेशेल्स के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लै से स्टेट हाउस में मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "दोनों नेताओं ने साझा विरासत, संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित बहुआयामी भारत-सेशेल्स संबंधों पर चर्चा की।"

सी.पी,. राधाकृष्णन रविवार को विक्टोरिया के यूनिटी स्टेडियम में राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सेशेल्स रवाना हुए थे।

एक्स पर एक पोस्ट में राधाकृष्णन ने लिखा, "सेशेल्स के विक्टोरिया स्थित यूनिटी स्टेडियम में पैट्रिक हर्मिनी के सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं भारत सरकार और जनता की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।"

उपराष्ट्रपति ने सेशेल्स में भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित किया और दोनों देशों के बीच "दीर्घकालिक और बहुआयामी संबंधों" पर जोर डाला। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की।

सेशेल्स में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) का दृष्टिकोण एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद महासागर के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि सेशेल्स इस दृष्टिकोण और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है।

