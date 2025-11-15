अन्तरराष्ट्रीय

सीओपी30 के 'चीन मंडप' साइड इवेंट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समतापूर्ण ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने का आह्वान

Nov 15, 2025, 02:28 AM

बीजिंग, 14 नवंबर (आईएएनएस)। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (सीओपी30) के पक्षकारों के 30वें सम्मेलन के "चीन मंडप" में 13 नवंबर को "चीन का ऊर्जा परिवर्तन और नवीन ऊर्जा विकास" विषय पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में "चीन का ऊर्जा परिवर्तन विजन 2025" सहित कई रिपोर्टें जारी की गईं। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग को मजबूत करने और समतापूर्ण वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

"चीन ऊर्जा परिवर्तन विजन 2025" रिपोर्ट सभी देशों से एक साथ मिलकर बहुपक्षवाद को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को गहरा करने और दीर्घकालिक दृष्टिकोणों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को परियोजना व्यवस्थाओं और व्यावहारिक कार्यों में परिवर्तित करने का आह्वान करती है।

इसके अलावा, इस कार्यक्रम में "चीन ग्रीन सर्टिफिकेट डेवलपमेंट रिपोर्ट", "चीन ऊर्जा और बिजली विकास आउटलुक 2025" (कार्यकारी सारांश) और "उभरते उद्योग अपशिष्ट रीसाइक्लिंग विकास रिपोर्ट (2025)" भी जारी की गई।

जलवायु परिवर्तन मामलों के लिए चीन के विशेष दूत लियू जेनमिन ने कार्यक्रम में कहा कि निम्न-कार्बन विकास को बढ़ावा देना और ऊर्जा परिवर्तन को प्राप्त करना चीन द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय और योजनाएं हैं।

विभिन्न देशों को एकजुटता को मजबूत करने, आपसी विश्वास को बढ़ाने और भविष्य के 10 वर्षों में पेरिस समझौते को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि COP28 द्वारा शुरू की गई वैश्विक न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाया जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

