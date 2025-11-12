अन्तरराष्ट्रीय

सीओपी30 'चीन मंडप' के अतिरिक्त कार्यक्रम शुरू

Nov 12, 2025, 03:06 AM

बीजिंग, 11 नवंबर (आईएएनएस)। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन (सीओपी 30) के 'चीन मंडप' के अतिरिक्त कार्यक्रम ब्राजील के बेलेम में शुरू हुए। पहला अतिरिक्त कार्यक्रम पारिस्थितिक सभ्यता और सुंदर चीन के निर्माण पर केंद्रित था।

चीन के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री हुआंग रुनछ्यो ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि पारिस्थितिक सभ्यता मानव सभ्यता के विकास में एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति है, और एक सुंदर घर का निर्माण मानव जाति का एक साझा सपना है।

वर्तमान में, दुनिया तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है, और जलवायु संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाएं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चीन की सक्रियता कम नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उसके प्रयास कमजोर नहीं होंगे और मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण का उसका प्रयास कभी नहीं रुकेगा।

सीओपी30 सचिवालय के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने अपने वक्तव्य में कहा कि चीन का दर्शन मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर देता है। आज, जलवायु कार्रवाई केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह गया है। यह अर्थव्यवस्था, समाज और स्थानीय शासन से भी संबंधित है। केवल वास्तविक सहयोग ही राष्ट्रों के लिए साझी जीत के परिणाम और विश्व के लिए एक स्थायी भविष्य ला सकता है।

