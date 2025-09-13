अन्तरराष्ट्रीय

सीओएमएसी के सी909 यात्री विमान के नए विदेशी ऑर्डर ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया

Sep 13, 2025, 02:50 AM

बीजिंग, 12 सितंबर (आईएएनएस)। कंबोडिया नेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड (सीओएमएसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सीओएमएसी द्वारा निर्मित 10 सी909 क्षेत्रीय एयरलाइनर खरीदने की घोषणा की गई है, और भविष्य में 10 और खरीदने का इरादा है। इस लेन-देन ने बाहरी दुनिया का व्यापक ध्यान आकर्षित किया है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि यह सीओएमएसी के सबसे बड़े विदेशी ऑर्डरों में से एक है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में चीनी निर्मित विमानों के बाजार के और विस्तार का प्रतीक है।

एविएशन डेटा न्यूज़ वेबसाइट ने बताया कि इस समझौते के अनुसार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस और वियतनाम के बाद सी909 विमान रखने वाला चौथा दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों की बढ़ती संख्या सीओएमएसी की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है।

एयरएशिया वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, यह सौदा ऐसे समय में हुआ है जब सीओएमएसी चीन की मुख्य भूमि के बाहर अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता है। सीओएमएसी प्रमुख विमान निर्माता कंपनियों एयरबस और बोइंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने स्वयं के वाणिज्यिक विमान विकसित कर रहा है।

इस वर्ष जुलाई तक, सीओएमएसी ने 160 से अधिक सी909 विमान वितरित किए हैं, साथ ही 700 से अधिक मार्गों पर 2.4 करोड़ से अधिक यात्रियों का परिवहन किया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

