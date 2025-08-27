अन्तरराष्ट्रीय

सैन्य परेड में चीन की संयुक्त लड़ाई की मुख्य हवाई शक्तियों का प्रदर्शन होगा

Aug 27, 2025

बीजिंग, 26 अगस्त (आईएएनएस)। 3 सितंबर को पेइचिंग में चीनी जनता की जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने की सैन्य परेड में चीन की संयुक्त लड़ाई की मुख्य हवाई शक्तियों का प्रदर्शन होगा।

एयर इकोलोन से यह खबर मिली है कि उस समय थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लड़ाकू विमान मजबूत फॉर्मेशन से नीचे आकाश में थ्येनआनमन चौक से गुजरेंगे और चार विशेषताएं जाहिर होंगी।

पहला, कई नई किस्मों वाले विमान पहली बार सैन्य परेड में दिखाए जाएंगे। खासकर कुछ नई किस्मों वाले विमान वर्तमान में चीनी सेना के मुख्य लड़ाकू विमान हैं, जो हाई एंड युद्ध के निपटारे के महत्वपूर्ण हथियार हैं।

दूसरा, सैन्य विमान संयुक्त फॉर्मेशन के रूप में नजर आएंगे, जिसमें थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के पूर्व चेतावनी कमाडिंग, रणनीतिक तैनाती, आमने-सामने प्रहार जैसी बहुआयामी युद्ध शक्तियां दर्शाई जाएंगी।

तीसरा, सैन्य परेड में भाग लेने वाली सेनाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व है। कुछ सेनाओं ने लंबे इतिहास में असाधारण वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें क्रांतिकारी युद्ध में वीर मॉडल की इकाइयां हैं और नए युग के प्रतिनिधि भी हैं।

चौथा, स्मृति के मुख्य विषय को उजागर किया जाता है। हवाई फॉर्मेशन स्मृति का माहौल तैयार कर चीनी जनता का शांति को प्रेम करने और जन सेना का शांति की रक्षा करने का संकल्प जाहिर करेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

