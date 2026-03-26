नई द‍िल्‍ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को नई दिल्ली में यूनाइटेड किंगडम के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल सर हार्वे स्मिथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने वर्तमान भू-रणनीतिक स्थिति और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

भारतीय सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय (एडीजीपीआई) ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, “एयर चीफ मार्शल सर हार्वे स्मिथ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, रॉयल एयर फोर्स (यूके) ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीओएएस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान भू-रणनीतिक स्थिति पर विचार-विमर्श किया और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने और शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त पहलों की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।”

एयर चीफ मार्शल सर हार्वे स्मिथ ने मंगलवार को ग्वालियर स्थित एयर फोर्स स्टेशन का दौरा किया। वहां उन्होंने भारतीय वायुसेना के फाइटर बेस के संचालन को नजदीक से देखा और वायु योद्धाओं से बातचीत की।

भारतीय वायु सेना के मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, “एयर चीफ मार्शल सर हार्वे स्मिथ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, आरएएफ (यूके) ने 24 मार्च को एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर का दौरा किया। उन्होंने आईएएफ के फाइटर बेस संचालन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया और वायु योद्धाओं से बातचीत की। एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एओसी-इन-सी), एयर मार्शल बी. मणिकांतन ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा से दोनों वायु सेनाओं के बीच पारस्परिक समझ बढ़ी और सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी के नए अवसरों की तलाश हुई।”

मंगलवार को ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल सर हार्वे स्मिथ के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें प्रशिक्षण आदान-प्रदान, खुफिया सहयोग और एकीकृत सैन्य सहभागिता की प्रगति पर चर्चा हुई।

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, “भविष्य के लिए तैयार भारत-यूके रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रॉयल एयरफोर्स के वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल सर हार्वे स्मिथ के साथ बातचीत की। इस बातचीत का मुख्य केंद्र प्रशिक्षण आदान-प्रदान, खुफिया सहयोग और एकीकृत सैन्य जुड़ाव में हुई प्रगति पर चर्चा करना था।”

बैठक के दौरान जनरल अनिल चौहान ने 17वीं मिलिट्री सब ग्रुप बैठक के सफल आयोजन की सराहना की और भारत-यूके के बीच अधिक गहरे, एकीकृत और भविष्य-उन्मुख रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने का विश्वास जताया।

इस बैठक में भारत में यूके की उच्चायुक्त लिंडी कैमरन और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, “सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रॉयल एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल सर हार्वे स्मिथ के साथ बातचीत की, जिससे भारत-यूके रक्षा साझेदारी की बढ़ती मजबूती की पुष्टि हुई। प्रशिक्षकों का आदान-प्रदान द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है, साथ ही रक्षा खुफिया सहयोग को मजबूत करने में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।”

इसमें आगे कहा गया, सीडीएस ने 17वीं सैन्य उप-समूह बैठक के सफल आयोजन की सराहना की और एक गहरे, अधिक एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार रक्षा जुड़ाव को आगे बढ़ाने में विश्वास व्यक्त किया।”

सोमवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए एयर चीफ मार्शल सर हार्वे स्मिथ ने भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान परिचालन सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और द्विपक्षीय वायु शक्ति संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

आईएएफ ने कहा, “रॉयल एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल सर हार्वे स्मिथ ने भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, भारतीय वायु सेना से मुलाकात की। चर्चा का केंद्र परिचालन सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और द्विपक्षीय वायु शक्ति संबंधों को मजबूत करना था।”

एयर चीफ मार्शल सर हार्वे स्मिथ ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी।

--आईएएनएस

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