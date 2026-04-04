सोमाली सेना ने अल-शबाब के नौ आतंकवादियों को मार गिराया

मोगादिशु, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। सोमाली सुरक्षा बल ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों की मदद से दक्षिणी सोमालिया में एक सैन्य ऑपरेशन में अल-शबाब के नौ आतंकवादियों को मार गिराया। सैन्य अफसरों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी (एनआईएसए) ने कहा कि कुन्यो बैरो शहर और लोअर शाबेले के तुगारे में हुए ऑपरेशन के दौरान छह जनरेटर भी नष्ट हो गए, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी माइन और विस्फोटक बनाने के लिए कर रहे थे।

एनआईएसए ने एक बयान में कहा, "ऐसे प्लान किए गए ऑपरेशन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने और उनके आतंकी मंसूबों को खत्म करने की कोशिशों का हिस्सा हैं।"

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने एनआईएसए के हवाले से बताया कि कुन्यो बैरो में पहले ऑपरेशन में अल-शबाब के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया, जिसमें माइन और विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी मशीनें थीं। यहां छह आतंकवादी मारे गए। वहीं जंगल में छिपे तीन और आतंकवादी तुगारे इलाके में एक ऑपरेशन में मारे गए।

अल-शबाब के चरमपंथी ग्रुप को 2011 में राजधानी मोगादिशु से खदेड़ दिया गया था, लेकिन आतंकवादी अभी भी ग्रामीण इलाकों में छिपे हुए हैं, जहां वे घात लगाकर हमले करते रहते हैं और बारूदी सुरंगें बिछाते हैं।

शुक्रवार को, अफ्रीकन यूनियन मिशन ने बताया कि सोमालिया में एयू सपोर्ट एंड स्टेबिलाइजेशन मिशन (एयूएसएसओएम) और सोमाली नेशनल आर्म्ड फोर्सेज ने दक्षिणी इलाके में एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान अल-शबाब के एक वरिष्ठ कमांडर को पकड़ा है।

एयू मिशन ने कहा कि संदिग्ध की पहचान सलाद कुस्मान मैकलिन के तौर पर हुई है और इसे साहम के नाम से भी जाना जाता है। उसे गुरुवार को मुबारक के उत्तर-पश्चिमी बाहरी इलाके से पकड़ा गया।

एयूएसएसओएम ने एक बयान में कहा, "शुरुआती पूछताछ से पता चलता है कि उसके एक साथी, जिसकी पहचान केन्याई नागरिक इस्माईल के तौर पर हुई है, ने योजनाबद्ध तरीके से सुसाइड मिशन के लिए अपनी मर्जी से हामी भरी थी।"

एयूएसएसओएम ने कहा कि 40 साल के सलाद को हमले की तैयारी में डिफेंसिव जगहों की जासूसी करते समय पकड़ा गया था।

उसके साथ लड़ाकों का एक ग्रुप था, जिसमें 17 विदेशी आतंकवादी भी शामिल थे, जिन्हें हाल ही में मिडिल जुबा इलाके के जिलिब में अल-शबाब के कमांड सेंटर से भेजा गया था, जबकि ग्रुप से जुड़ा एक और आदमी, जिसकी पहचान सलमान के तौर पर हुई, ऑपरेशन के दौरान पकड़े जाने से बच गया।

संदिग्ध 2009 में अल-शबाब में शामिल हुआ था, और उसे एक असरदार ऑपरेशनल लीडर माना जाता है जो आतंकवादी गतिविधियों की प्लानिंग करने और उन्हें अंजाम देने में शामिल था, खासकर मोगादिशु और आस-पास के इलाकों में।

एयूएसएसओएम सेक्टर वन कमांडर जैक्सन कायांजा ने सफल ऑपरेशन के लिए जॉइंट फोर्स की तारीफ की। कहा कि सतर्कता और काम के प्रति समर्पण की वजह से हम सफल रहे।

कायांजा ने स्थानीय नेताओं और समुदायों से भी आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने और सोमालिया में स्थिरता को मजबूत करने में सुरक्षा बलों का सक्रिय रूप से समर्थन करने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

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