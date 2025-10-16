अन्तरराष्ट्रीय

सीजीटीएन सर्वे : वैश्विक उत्तरदाताओं ने माना टैरिफ युद्ध में अमेरिका को ज्यादा नुकसान

Oct 16, 2025, 03:34 AM

बीजिंग, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। हाल ही में अमेरिका ने चीन और वैश्विक व्यापार को निशाना बनाते हुए टैरिफ उपायों की झड़ी लगा दी है, जिससे दुनिया की मुक्त व्यापार प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।

सीजीटीएन द्वारा किए गए एक वैश्विक जनमत सर्वेक्षण से पता चलता है कि उत्तरदाताओं का भारी बहुमत यह मानता है कि टैरिफ युद्ध से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। वे सभी देशों से ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ संयुक्त रूप से कड़े कदम उठाने का आह्वान करते हैं।

सितंबर में मैड्रिड में हुई चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार वार्ता के बाद से, अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाना फिर से शुरू कर दिया है और कई नए प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करना जारी रखा है। इनमें चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने और चीन से संबंधित जहाजों पर अतिरिक्त बंदरगाह सेवा शुल्क लगाने की धमकियां शामिल हैं।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि 67.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि टैरिफ युद्ध से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा, जबकि 8.9 प्रतिशत चीन को ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताते हैं, जबकि 23.4 प्रतिशत दोनों पक्षों को नुकसान की आशंका जताते हैं।

इसके अलावा, 92.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि टैरिफ के प्रति अमेरिका का रवैया इस मुद्दे को सुलझाने में ईमानदारी की स्पष्ट कमी दर्शाता है, क्योंकि वे इसके विरोधाभासी कार्यों का हवाला देते हैं, जिसमें बातचीत की इच्छा तो जताई जाती है, लेकिन साथ ही नए प्रतिबंधात्मक उपायों की धमकी भी दी जाती है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

