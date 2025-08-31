सीजीटीएन सर्वे : वैश्विक उत्तरदाताओं को उम्मीद, एससीओ वैश्विक शासन को प्रदान करेगा नई गति

बीजिंग, 30 अगस्त (आईएएनएस)। शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले और भौगोलिक रूप से विशाल क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में, यह वैश्विक शासन में तेजी से एक आवश्यक शक्ति बनता जा रहा है, जिसमें एकजुटता और सहयोग वैश्विक जोखिमों और चुनौतियों से निपटने की कुंजी है।

सीजीटीएन द्वारा 38 देशों के 8,873 उत्तरदाताओं के बीच किए गए एक जनमत सर्वेक्षण से पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने एससीओ की व्यावहारिक सहयोग उपलब्धियों के साथ-साथ चीन के महत्वपूर्ण योगदान का सकारात्मक मूल्यांकन किया है। 'शांगहाई भावना' को व्यापक मान्यता मिली है।

पिछले एक साल में, घूर्णन अध्यक्ष के रूप में, चीन ने एससीओ के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना जारी रखा है और सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं। एससीओ सदस्य देशों के उत्तरदाताओं ने इसे उच्च मान्यता दी।

91.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने सदस्य देशों के आर्थिक विकास पर एससीओ के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की।

89.2 प्रतिशत का मानना है कि एससीओ में सहयोग परियोजनाओं की एक श्रृंखला ने क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी को उन्नत किया है।

83.7 प्रतिशत ने कहा कि एससीओ द्वारा क्षेत्रीय देशों के बीच स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा देने से पश्चिमी आर्थिक प्रणाली पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है।

83.7 प्रतिशत ने क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा में एससीओ की सक्रिय भूमिका का सकारात्मक मूल्यांकन दिया।

78.7 प्रतिशत ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने में एससीओ के प्रयासों की पुष्टि की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/