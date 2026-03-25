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सीजीटीएन सर्वे : नीतिगत स्थिरता और निरंतरता चीन के गुणवत्तापूर्ण विकास का एक बड़ा लाभ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 03:50 AM

बीजिंग, 24 मार्च (आईएएनएस)। 15वीं पंचवर्षीय योजना के शुरुआती साल में आयोजित होने वाला बोआओ एशिया मंच ध्यानाकर्षक है। परिवर्तन और अस्थिरता से भरी अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में हमेशा विकास में संलग्न रहने वाले चीन पर अधिक विश्वसनीय और स्थिर उम्मीद बंधी है, खासकर चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना ने इस उम्मीद के लिए समयसूची और रोडमैप प्रस्तुत किया है।

चाइना मीडिया ग्रुप के अधीन सीजीटीएन द्वारा वैश्विक नेटिजनों के बीच चलाए गए एक सर्वे के मुताबिक 94.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार में नीतिगत स्थिरता और निरंतरता चीन के गुणवत्तापूर्ण विकास का एक बड़ा लाभ है।

इस सर्वे के परिणामों के अनुसार, 87.8 प्रतिशत लोगों का विचार है कि चीन का अति विशाल बाजार विभिन्न देशों को मूल्यवान मौके प्रदान करेगा। 91.2 प्रतिशत लोगों का मानना है कि चीन द्वारा उच्च स्तरीय खुलेपन बढ़ाए जाने से उसका आर्थिक भूमंडलीकरण सुरक्षित करने का संकल्प और विश्वास जाहिर हुआ है।

उधर, 94.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उच्च स्तरीय वैज्ञानिक व तकनीकी स्वावलंबन मजबूत करना चीन के लिए स्वस्थ आर्थिक विकास की दीर्घकालिक रणनीति है। 89.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विश्वास है कि चीनी अर्थव्यवस्था का स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास कमजोर वैश्विक आर्थिक बहाली में विश्वास और शक्ति डालेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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