सीजीटीएन सर्वे : महिलाओं की अद्भुत शक्ति को सलाम

बीजिंग, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। "चीनी आधुनिकीकरण की नई यात्रा में हर महिला एक सितारा है," चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग में आयोजित वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

सीजीटीएन द्वारा 38 देशों के 7,292 उत्तरदाताओं को लक्षित करके किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महिलाओं की भूमिका एक महत्वपूर्ण शक्ति है और साथ ही चीन में महिलाओं के विकास के दर्शन और उपलब्धियों को व्यापक स्वीकृति भी मिली है।

महिलाओं के विकास के स्तर को सामाजिक और आर्थिक विकास का एक अनिवार्य पैमाना माना जाता है और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना सतत विकास प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि दुनिया भर के 74.9 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान देते हैं। विकासशील देशों के उत्तरदाताओं में यह आंकड़ा बढ़कर 80.9 प्रतिशत हो जाता है और 44 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए यह आंकड़ा 79.1 प्रतिशत से अधिक है।

उल्लेखनीय रूप से, विकासशील देशों के 71.7 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी रूप से रक्षा की जाती है।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के परिणामों का आकलन करने पर, वैश्विक उत्तरदाताओं ने महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच, राजनीतिक भागीदारी और उनकी समग्र स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सबसे अधिक संतुष्टि व्यक्त की, इन तीन क्षेत्रों के लिए संतुष्टि दर क्रमशः 92 प्रतिशत, 87 प्रतिशत और 86 प्रतिशत है। 35 से 44 वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं के बीच अनुमोदन दर आम तौर पर औसत से अधिक है।

