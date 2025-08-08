अन्तरराष्ट्रीय

सीजीटीएन सर्वे : गाजा पर व्यापक कब्जा? वैश्विक विरोध!

Aug 08, 2025, 12:15 PM

बीजिंग, 8 अगस्त (आईएएनएस)। "गाज़ा पर व्यापक कब्ज़े को आगे बढ़ाने" पर इजरायली प्रधानमंत्री की टिप्पणी अंतरराष्ट्रीय बहस को हवा दे रही है। सीजीटीएन द्वारा किए गए एक वैश्विक जनमत सर्वेक्षण के मुताबिक 86.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस रुख का कड़ा विरोध किया है और इजराइल से तुरंत युद्ध विराम लागू करने और गाजा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने का आह्वान किया है।

अब तक, इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के लगभग 75 फीसदी हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के मौजूदा दौर में 60 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और डेढ़ लाख से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके जवाब में, 89.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को चिंता है कि गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने की इजरायल की योजना मानवीय संकट को और बढ़ा देगी। वहीं 89.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि गाजा संघर्ष के और बढ़ने की संभावना है, और 91.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि इजरायल की कार्रवाइयां गाजा संघर्ष को और भी अनिश्चित और जटिल स्थिति में धकेल देंगी, क्योंकि वह पहले ही गाजा में अपने शुरुआती घोषित सैन्य उद्देश्यों से काफ़ी हद तक भटक चुका है।

यह सर्वेक्षण सीजीटीएन के अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी और रूसी प्लेटफार्म पर जारी किया गया था, जिसमें 9,093 लोगों ने भाग लिया और 24 घंटों के भीतर अपने विचार साझा किए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

