अन्तरराष्ट्रीय

सीजीटीएन सर्वे : चीन और फ्रांस को एक साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटना चाहिए

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 03, 2025, 04:44 AM
सीजीटीएन सर्वे : चीन और फ्रांस को एक साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटना चाहिए

बीजिंग, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन चीन की यात्रा करने वाले हैं। इसके बारे में चाइना मीडिया ग्रुप के अधीन सीजीटीएन ने वैश्विक नेटिजनों के बीच एक सर्वे किया।

सर्वे के परिणामों के अनुसार 76.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि चीन और फ्रांस को यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के नाते एक साथ दूसरे विश्व युद्ध की विजय उपलब्धि और युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सुरक्षा कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नेतृत्व करते हुए एकतापूर्वक वैश्विक चुनौतियों का निपटारा करना चाहिए।

इस सर्वे में भाग लेने वाले 75 प्रतिशत लोग चीन और फ्रांस द्वारा आर्थिक सहयोग मजबूत कर बाहरी खतरे व चुनौतियों से निपटने का समर्थन करते हैं।

77.8 प्रतिशत लोगों का कहना है कि चीन और फ्रांस द्वारा पारस्परिक सम्मान, समानता तथा परस्पर लाभ के आधार पर सहयोग का विस्तार करना न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों के विकास से संबंधित है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के परिवर्तन पर दूरगामी प्रभाव डालेगा।

86.5 प्रतिशत लोगों का विचार है कि चीन का गुणवत्ता विकास और उच्च स्तरीय खुलापन चीन-यूरोपीय संघ सहयोग के लिए नया मौका लाएगा।

92 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि यूरोपीय देशों को चीन की सही पहचान कर द्विपक्षीय संबंधों में मौजूद मतभेदों को विवेकतापूर्वक देखना चाहिए।

92.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चीन और यूरोपीय संघ से सच्चे बहुपक्षवाद पर कायम रहकर यूएन चार्टर व सिद्धांतों की सुरक्षा करते हुए हाथ से हाथ मिलाकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने की उम्मीद की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...