सीजीटीएन सर्वे: चीन-आसियान एक्सपो बहुपक्षवाद के साझा आधार को और मजबूत करता है

Sep 19, 2025, 01:41 AM

बीजिंग, 18 सितंबर (आईएएनएस)। 22वां चीन-आसियान एक्सपो (सीएएक्सपीओ) और चीन-आसियान व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन (सीएबीआईएस) 17 सितंबर को दक्षिण चीन के गुआंग्शी जुआंग स्वायत्त प्रदेश के नाननिंग शहर में शुरू हुआ।

चीन और आसियान ने हाल के वर्षों में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रगति की है और अशांत वैश्विक परिदृश्य के बीच बहुपक्षवाद के साझा आधार को और मजबूत किया है। वैश्विक नेटिजन्स के बीच किए गए एक सीजीटीएन सर्वेक्षण से पता चला है कि 92.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सीएएक्सपीओ उच्च-स्तरीय खुलेपन को बढ़ावा देने और मुक्त व्यापार एवं बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा करने के चीन और आसियान के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

इस वर्ष के सीएएक्सपो में 45 देशों की लगभग 3,200 कंपनियों ने भाग लिया है और 10,000 से अधिक कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है। 94.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यह एक्सपो चीन और आसियान के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान को गहरा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इस वर्ष, सीएएक्सपो ने पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक विशेष मंडप स्थापित किया है, जिसमें लगभग 1,200 अत्याधुनिक एआई उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रस्तुत डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास में नई गति प्रदान करेगी।

हाल के वर्षों में, चीन और आसियान ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को गहरा किया है और आर्थिक व व्यापारिक आदान-प्रदान में मजबूत गति बनाए रखी है। चीन और आसियान लगातार पांच वर्षों से एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार रहे हैं और लगातार चार वर्षों से द्विपक्षीय व्यापार 8 खरब डॉलर से अधिक रहा है। सर्वेक्षण में, 91.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि चीन-आसियान आर्थिक व व्यापारिक आदान-प्रदान ने द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक संबंधों के लिए पारस्परिक लाभ का एक आदर्श स्थापित किया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

