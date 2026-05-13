मॉस्को, 12 मई (आईएएनएस)। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 'विशेष सैन्य अभियान' के तहत रूसी सेना की कार्रवाई यूक्रेन के साथ सीजफायर खत्म होने के बाद भी जारी है।

मॉस्को ने यह भी आरोप लगाया कि सीजफायर के दौरान कीव (यूक्रेन) ने 'स्पेशल ऑपरेशन जोन' में कुल 30,383 बार सीजफायर का उल्लंघन किया।

रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सीजफायर के दौरान रूसी सेना ने इसे पूरी तरह से माना और वे अपनी पहले से तय जगहों पर ही आठ मई को रात 12 बजे से 11 मई को रात 12 बजे तक डटे रहे।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान यूक्रेन ने रूस की सेना की स्थिति पर 859 बार हमला किया, जिसमें रॉकेट लॉन्चर, तोपखाने और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 5,825 ड्रोन हमले भी किए गए।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि रूसी सेना ने इन हमलों का जवाब दिया और यूक्रेनी सेना के रॉकेट लॉन्चर, तोपखाने, मोर्टार पोजि‍शन और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर जवाबी कार्रवाई की।

मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन में शांति समझौते की दिशा में काफी काम हो चुका है, लेकिन अभी किसी तय तारीख या लक्ष्य के बारे में बात करना जल्दी होगा।

उन्होंने कहा क‍ि शांति प्रक्रिया में बहुत काम हो चुका है, जिससे कहा जा सकता है कि समाधान करीब है। लेकिन, अभी इस बारे में कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने सात मई को घोषणा की थी कि रूस आठ मई की आधी रात से 10 मई तक सीजफायर लागू करेगा, जो यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान था।

यह सीजफायर द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 81वीं सालगिरह के समारोहों से पहले घोषित किया गया था।

मंत्रालय ने कहा था, “रूसी संघ के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर-इन-चीफ व्लादिमीर पुतिन के आदेश के अनुसार, महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की जीत की 81वीं वर्षगांठ के अवसर पर, आठ मई की रात 12 बजे से 10 मई तक रूस की तरफ से सीजफायर घोषित किया जाता है।”

--आईएएनएस

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