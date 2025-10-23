साइबर सुरक्षा कानून संशोधन के मसौदे की दूसरी समीक्षा की जाएगी

बीजिंग, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। 14वीं चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थायी कमेटी का अठारहवां पूर्णधिवेशन 24 अक्टूबर को पेइचिंग में शुरू होगा।

इस पूर्णधिवेशन में साइबर सुरक्षा कानून संशोधन के मसौदे की समीक्षा जारी रहेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा लाए गए जोखिमों और चुनौतियों का सामना करते हुए, इस संशोधन के मसौदे की दूसरी समीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए सामग्री को जोड़ा गया है, ताकि लाभकारी, सुरक्षित और निष्पक्ष दिशा में चीन की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के स्वस्थ और व्यवस्थित विकास को आगे बढ़ाया जा सके।

2016 में लागू किया गया साइबर सुरक्षा कानून साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक बुनियादी कानून है। इसके कार्यान्वयन के बाद से, साइबर-शक्ति निर्माण की रणनीति को गहराई से बढ़ावा दिया गया है और साइबर सुरक्षा कार्य को लगातार मजबूत किया गया है। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीकों के विकास ने नेटवर्क सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां भी पेश की हैं। साइबर अपराध अभी भी लगातार हो रहे हैं और नई विशेषताएं दिखा रहे हैं।

इस बार समीक्षा के लिए प्रस्तुत साइबर सुरक्षा कानून संशोधन का मसौदा विशेष रूप से संशोधित और बेहतर किया गया है, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

