साइबर क्राइम अलर्ट: ऑस्ट्रेलिया में एक साल में 40 फीसदी लोग साइबर अपराध के हुए शिकार

कैनबरा, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया में साइबर अपराध को लेकर एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में 40 प्रतिशत से अधिक लोग एक साल में कई अलग-अलग साइबर अपराध के शिकार हुए हैं।

ऑस्ट्रेलियाई अपराध विज्ञान संस्थान (एआईसी) की तरफ से सोमवार को "ऑस्ट्रेलिया में साइबर अपराध 2024" रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सभी पीड़ितों में से 42.1 प्रतिशत लोग एक ही साल में कई प्रकार के साइबर अपराधों के शिकार हुए।

रिपोर्ट में साइबर अपराध के चार प्रमुख प्रकारों के बारे में बताया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अनुसार ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न, मैलवेयर, पहचान संबंधी अपराध और दुरुपयोग, धोखाधड़ी एवं घोटाले पर ज्यादा फोकस रखा गया। रिपोर्ट के अनुसार 47.4 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने 2024 में किसी न किसी साइबर अपराध का शिकार होने की सूचना दी।

एआईसी सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 10,335 ऑस्ट्रेलियाई लोगों में से 26.8 प्रतिशत लोग ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न (साइबर अपराध) के शिकार हुए, इसके बाद पहचान संबंधी अपराध और दुरुपयोग के शिकार हुए। सभी पीड़ितों में से 6.6 प्रतिशत लोग सभी चार प्रकार के साइबर अपराधों के शिकार हुए।

ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (एएफपी) के साइबर कमांडर ग्रीम मार्शल ने कहा कि रिपोर्ट बताती है कि साइबर अपराध की रोकथाम ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक बार के प्रयास के बजाय एक दैनिक आदत होनी चाहिए।

रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा, "साइबर अपराधी एक हमले के बाद यूं ही आगे नहीं बढ़ जाते। अगर उन्हें कोई कमजोरी नजर आती है, चाहे वह कमजोर पासवर्ड हो, पुराना सॉफ्टवेयर हो या कोई हैक किया गया ईमेल हो, तो वे बार-बार अलग-अलग तरीकों से ऐसा करने की कोशिश करेंगे।"

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे में शामिल लोगों में 9.5 फीसदी लोग ऐसे थे जो धोखाधड़ी और घोटाले जैसे साइबर अपराध के शिकार हुए, लेकिन सभी पीड़ित इसे लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील थे।

-- आईएएनएस

केके/डीएससी