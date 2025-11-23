सफल रहा जी20 का आयोजन; भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा

जोहान्सबर्ग, 23 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे और जी20 शिखर सम्मेलन को लेकर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने कहा, "हमारी कुछ बैठकें हुईं। पीएम मोदी ने भारतीय मूल के युवा टेक एंटरप्रेन्योर्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम को बताया कि वे किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिस तकनीक पर वे काम कर रहे हैं, वह लोगों की कैसे मदद कर रही है। पीएम मोदी ने उन्हें कुछ सुझाव दिए।"

उन्होंने बताया कि इसके बाद पीएम मोदी ने नैस्पर्स के सीईओ से मुलाकात की। नैस्पर्स के सीईओ ने भारत में किए निवेशों के बारे में पीएम मोदी से चर्चा की और बताया कि आने वाले समय में और इन्वेस्ट करने वाले हैं।

विदेश मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा, "पीएम मोदी ने जी20 समिट में हिस्सा लिया। यह जी20 समिट खास था, क्योंकि यह पहली बार था जब अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। यह लगातार चौथी ग्लोबल साउथ प्रेसीडेंसी भी थी। 2022 में इंडोनेशिया ने जी20 की अध्यक्षता की थी, उसके बाद भारत, ब्राजील और फिर दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता की।"

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने समिट के पहले दिन के दो सेशन को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति रामफोसा को उनकी गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी और समिट के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर चर्चा के लिए हुए सेशन में प्रधानमंत्री ने टूरिज्म, फूड सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, इनोवेशन और महिला सशक्तीकरण जैसे एरिया में किए गए काम की तारीफ की।

पीएम मोदी ने नई दिल्ली जी20 समिट के दौरान लिए गए कुछ ऐतिहासिक फैसलों को याद किया और कहा कि साउथ अफ्रीकन प्रेसीडेंसी ने उन्हें आगे बढ़ाया है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि अब डेवलपमेंट के नए पैरामीटर्स पर ध्यान देने का समय है। भारत की सिविलाइजेशनल समझ पर आधारित इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के आइडिया को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी के लिए विकास और भलाई के लिए भारत के नजरिए को समझाते हुए प्रधानमंत्री ने जी20 के लिए कुछ सुझाव दिए। उन्होंने एक जी20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जी20 के तहत एक वैश्विक भंडार बनाया जाए, जिसमें ऐसे ज्ञान और अनुभव को दर्ज किया जाए। इससे आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिए इंसानियत की मिली-जुली समझ का इस्तेमाल होगा।

दूसरा, एक जी20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर बनाना। इस प्रोग्राम का मकसद अफ्रीका में युवाओं को स्किल देने के लिए दस लाख सर्टिफाइड ट्रेनर्स का एक पूल बनाना होगा।

तीसरा, एक जी20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम बनाना जिसमें जी20 के हर सदस्य के हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स होंगे और जिन्हें दुनिया के किसी भी हिस्से में ग्लोबल हेल्थ चुनौतियों से निपटने के लिए तैनात किया जा सकेगा।

चौथा, एक जी20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप बनाना। यह सैटेलाइट डाटा का एक प्रोग्राम है जिसमें जी20 स्पेस एजेंसियां ​​विकासशील देशों को खेती, मछली पालन, डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरी एक्टिविटीज के लिए जानकारी देंगी।

विदेश मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि पीएम मोदी ने जी20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव बनाने के बारे में भी बात की। यह एक ऐसा इनिशिएटिव है जो रीसाइक्लिंग, अर्बन माइनिंग, सेकंड लाइफ बैटरी प्रोजेक्ट्स और अलग-अलग तरह के इनोवेशन को बढ़ावा देगा और सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मजबूत करने और डेवलपमेंट के साफ-सुथरे रास्ते बनाने में मदद करेगा और आखिर में, प्रधानमंत्री ने ड्रग और टेरर नेक्सस का मुकाबला करने के लिए जी20 इनिशिएटिव बनाने का जिक्र किया।

