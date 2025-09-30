सीएमजी और हांगकांग एसएआर सरकार ने कई सहयोग शुरू किए

बीजिंग, 29 सितंबर (आईएएनएस)। 29 सितंबर को, चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और हांगकांग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग को गहरा करने के लिए एक समारोह हांगकांग में आयोजित किया गया। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य प्रशासक जॉन ली, सीएमजी महानिदेशक शन हाईश्योंग आदि नेताओं ने भाषण दिया, हांगकांग में विभिन्न जगतों के कई अतिथियों ने समारोह में भाग लिया।

जॉन ली ने कहा कि पीछे मुड़कर देखें, तो हांगकांग एसएआर सरकार और चाइना मीडिया ग्रुप ने हमेशा घनिष्ठ सहयोग और आपसी प्रतिध्वनि का अच्छा संबंध बनाए रखा है। सीएमजी ने हमेशा अपने राष्ट्रीय रुख पर कायम रहते हुए सच्ची, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से, हांगकांग में अराजकता से व्यवस्था और व्यवस्था से समृद्धि की ओर हुए सकारात्मक बदलावों को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया है। इसने बाहरी पूर्वाग्रहों और झूठे बयानों का प्रभावी ढंग से प्रतिकार किया है, हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय छवि और आवाज़ को प्रभावी ढंग से बढ़ाया है, और केंद्रीय मुख्यधारा मीडिया की ज़िम्मेदारी और समकालीन शैली को पूरी तरह से प्रदर्शित किया है। जॉन ली के विचार में इस दिन आयोजित सहयोग का यह समारोह सीएमजी और हांगकांग के सभी क्षेत्रों के बीच सहयोग में एक नए चरण का प्रतीक है।

वहीं, शन हाईश्योंग ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और सबसे व्यापक व्यापक अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में, चाइना मीडिया ग्रुप एकीकृत संचार और मीडिया प्लेटफॉर्म संसाधनों में अपने शक्तिशाली लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हांगकांग को समग्र राष्ट्रीय विकास में बेहतर ढंग से एकीकृत करने में सक्रिय रूप से मदद मिल सके। सीएमजी हांगकांग एसएआर सरकार और सभी क्षेत्रों के मित्रों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, ताकि नवाचार किया जा सके और एक नया अध्याय खोला जा सके, तथा "एक देश, दो प्रणाली" नीति के स्थिर और दीर्घकालिक कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके।

बताया गया है कि नवंबर से दिसंबर 2025 तक, 15वें राष्ट्रीय खेल, 12वें दिव्यांगजन राष्ट्रीय खेल और 9वें विशेष ओलंपिक क्वांगतोंग, हांगकांग और मकाओ में आयोजित किए जाएंगे। सीएमजी लगभग 500 लोगों की एक प्रसारण और रिपोर्टिंग टीम और लगभग 4,000 लोगों की एक मुख्य प्रसारण संगठन टीम भेजेगा।

समारोह में "मावांगत्वेइ हान राजवंश संस्कृति इमर्सिव डिजिटल प्रदर्शनी" हांगकांग टूर का प्रचार किया गया, यह प्रदर्शनी 2025 के अंत में हांगकांग में की जाएगी। उस दिन, चाइना मीडिया ग्रुप और हांगकांग पर्यटन बोर्ड ने सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया, दोनों पक्ष सांस्कृतिक अनुभव, कलात्मक सृजन, विज्ञान शिक्षा, डिजिटल नवाचार और अन्य पहलुओं में विविध सहयोग करेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/