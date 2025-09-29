सीएमजी ने मकाओ में विभिन्न क्षेत्रों के साथ सहयोग को नई गहराई दी

बीजिंग, 28 सितंबर (आईएएनएस)। 28 सितंबर को मकाओ में “चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और मकाओ के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग को गहन करने का समारोह” आयोजित किया गया। इस अवसर पर मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी सैम होउ फाई, सीएमजी के निदेशक शेन हाइश्योंग और मकाओ में चीनी केंद्रीय जन सरकार के संपर्क कार्यालय के निदेशक चेंग शिनत्सोंग उपस्थित रहे और संबोधन दिया।

सैम होउ फाई ने अपने वक्तव्य में कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से, राष्ट्रपति शी चिनफिंग के “नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर विचार” के वैज्ञानिक मार्गदर्शन में, पार्टी ने चीनी जनता का नेतृत्व करते हुए एकता और संघर्ष के बल पर ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। ये उपलब्धियाँ न केवल चीनी राष्ट्र के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुई हैं, बल्कि विश्व पर भी इनके गहरे और दूरगामी प्रभाव पड़े हैं।

उन्होंने कहा कि सीएमजी के साथ रणनीतिक और व्यावसायिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर निश्चित रूप से मकाओ की बाहरी संचार क्षमताओं को और सुदृढ़ करेंगे, आदान-प्रदान एवं सहयोग की गति को तेज करेंगे और चीनी संस्कृति को मुख्यधारा में रखते हुए बहुसांस्कृतिक सह-अस्तित्व को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही, “एक देश, दो व्यवस्थाएँ” की नीति के सफल कार्यान्वयन में मकाओ की विशेषताओं के साथ एक शानदार अध्याय लिखा जाएगा।

सीएमजी के निदेशक शेन हाइश्योंग ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के रूप में, सीएमजी ने मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के साथ अपने सहयोग को निरंतर गहरा किया है। इसके परिणामस्वरूप मकाओ निवासियों में देशप्रेम और मकाओ के प्रति आत्मीयता की शक्ति और

मज़बूत हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीएमजी मकाओ सरकार और विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर “एक देश, दो व्यवस्थाएँ” के अभ्यास में नया अध्याय रचने के लिए प्रतिबद्ध है।

चेंग शिनत्सोंग ने अपने संबोधन में कहा कि हाल के वर्षों में सीएमजी ने अपने समृद्ध मीडिया संसाधनों का उपयोग कर उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति को मज़बूत किया है, जिससे मकाओ के निवासियों को घर बैठे उत्कृष्ट दृश्य-श्रव्य अनुभव प्राप्त हुआ है।

उन्होंने आशा जताई कि सीएमजी भविष्य में भी मकाओ के विकास और प्रगति का समर्थन करता रहेगा तथा सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलकर “एक देश, दो व्यवस्थाएँ” के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही, नए युग में इस महत्वपूर्ण नीति के मिशन को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए और बड़े योगदान देगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

