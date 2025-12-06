अन्तरराष्ट्रीय

सीएमजी ने घाना के राष्ट्रपति के साथ इंटरव्यू किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 06, 2025, 02:36 PM
सीएमजी ने घाना के राष्ट्रपति के साथ इंटरव्यू किया

बीजिंग, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। इस साल चीन और घाना के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ है। हाल ही में, घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा कई सालों बाद फिर से चीन आए। अपने इस दौरे के दौरान, उन्होंने चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) को एक इंटरव्यू दिया।

महामा ने कहा कि घाना और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ एक अहम पड़ाव है। हमें दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने और नए वैश्विक शासन के हिसाब से ढलने की जरूरत है। इसलिए वह चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के प्रस्तावित अलग-अलग पहलों का पूरा समर्थन करते हैं।

महामा ने कहा कि चीन असल में घाना का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जीरो-टैरिफ पॉलिसी जल्द ही लॉन्च होने वाली है। उनका मानना है कि इससे घाना के लिए अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए अच्छा माहौल बनेगा। घाना के नजरिए से, उन्हें उम्मीद है कि चीनी कंपनियां घाना के स्थानीय उत्पादों की संवर्धित मूल्य बढ़ाने में मदद करेंगी, जिन्हें वे फिर चीनी बाजारों में निर्यात करेंगे।

उन्होंने कहा कि चीन हमेशा से अफ्रीका का सच्चा दोस्त रहा है। उनका मानना है कि बेल्ट एंड रोड पहल और चीन-अफ्रीका सहयोग ढांचे पर फोरम के तहत, अफ्रीकी देशों में कई बड़े बदलाव लाने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू की गई हैं।

राष्ट्रपति महामा ने यह भी कहा कि घाना चीन के साथ अपनी गहरी ऐतिहासिक दोस्ती को महत्व देता है और भविष्य में अलग-अलग क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग को और गहरा करने की उम्मीद करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...