सीएमजी ने 85 भाषाओं में चीन के ऐतिहासिक समारोह का सीधा प्रसारण किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 05, 2025, 08:13 AM

बीजिंग, 4 सितंबर (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) ने 3 सितंबर को चीन की राजधानी पेइचिंग के थ्येनआनमन चौक पर आयोजित चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह का सीधा प्रसारण किया।

सीएमजी ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का 85 भाषाओं में प्रसारण किया, जिससे यह संदेश वैश्विक दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा।

इस ऐतिहासिक अवसर के लिए, सीएमजी ने एक विशाल टीम तैनात की, जिसमें 3,000 से अधिक पेशेवर शामिल थे। इस टीम ने लाइव प्रसारण, ध्वनि व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रदर्शन और समकालिक अनुवाद जैसे विभिन्न पहलुओं को संभाला।

प्रसारण को भव्य और उत्कृष्ट बनाने के लिए, सीएमजी ने एक मास्टर डायरेक्टर सिस्टम के साथ सात उप-प्रणालियों और 170 से अधिक लाइव कैमरा पोजीशन का उपयोग किया।

इसके अलावा, इस प्रसारण में स्वदेशी रूप से विकसित 8के अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन प्रसारण प्रणाली का पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जिसने दर्शकों को एक शानदार और मनोरम अनुभव प्रदान किया।

सीएमजी की बहु-मंचीय प्रसारण क्षमताओं ने दुनिया भर के लोगों को इस समारोह से जोड़ा। इस व्यापक कवरेज के माध्यम से, सीएमजी ने वैश्विक मंच पर चीन की छवि को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया और दुनिया को चीन के दृष्टिकोण और प्रस्तावों को समझने में मदद की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

