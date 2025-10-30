सीएमजी 'केयरटेकर रोबोट सम्मेलन' : छंगतु स्मार्ट हेल्थकेयर रोबोट प्रदर्शनी उद्घाटित

बीजिंग, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) द्वारा आयोजित 'केयरटेकर रोबोट सम्मेलन' छंगतु स्मार्ट हेल्थकेयर रोबोट प्रदर्शनी का उद्घाटन बुधवार को दक्षिण पश्चिमी चीन के सछ्वान प्रांत की राजधानी छंगतु में हुआ।
इस वर्ष की प्रदर्शनी का विषय 'दैनिक जीवन परिदृश्यों में स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल रोबोट' है। प्रदर्शनी में ऐसे विभिन्न तकनीकी नवाचार पेश किए जा रहे हैं, जो लोगों को चलने-फिरने में सहायता, सुरक्षा, भावनात्मक सहारा, स्वास्थ्य पुनर्वास और निगरानी जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करते हैं। दर्शक यहां इन रोबोटों की तकनीकी दक्षता का अनुभव कर सकते हैं।
प्रदर्शनी के दौरान, चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना उद्योग विकास अनुसंधान संस्थान 'स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल में केयरटेकर रोबोट के अनुप्रयोग रुझान और भविष्य के विकास सुझाव' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करेगा। यह रिपोर्ट स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में केयरटेकर रोबोट के प्रमुख अनुप्रयोग परिदृश्यों, औद्योगिक विकास क्षमता और तकनीकी प्रगति की संभावनाओं पर प्रकाश डालेगी।
जानकारी के अनुसार, इस प्रदर्शनी में देश भर की 100 से अधिक प्रमुख रोबोटिक्स कंपनियों के 175 से अधिक उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इनमें से 31 कंपनियां अपने 60 नवीन उत्पादों का अनावरण करेंगी। ये उत्पाद ऑफलाइन प्रदर्शन तथा ऑनलाइन प्रचार के संयोजन के माध्यम से स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में रोबोटिक तकनीक की तीव्र प्रगति और उसके व्यावहारिक उपयोग को प्रदर्शित करेंगे।
