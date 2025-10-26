अन्तरराष्ट्रीय

सीएमजी के उत्तम कार्यक्रम एपेक के सदस्य आर्थिक समुदायों में प्रदर्शित

Oct 26, 2025, 05:34 AM

बीजिंग, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग का 32वें एपेक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने और दक्षिण कोरिया की राजकीय यात्रा करने के उपलक्ष्य पर चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) ने एपेक के सदस्य आर्थिक समुदायों में अपने उत्तम फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रदर्शन शुरू किया है।

'शी चिनफिंग का सांस्कृतिक जुड़ाव', 'चीन के आधुनिकीकरण का मार्ग' और 'आपकी आवाज' सहित सीएमजी के दस से ज्यादा श्रेष्ठ कार्यक्रम एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 14 देशों, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, पेरू, रूस, थाईलैंड और अमेरिका शामिल हैं, के 22 मुख्यधारा के मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं।

सीएमजी के अध्यक्ष शन हाईश्योंग ने एक वीडियो संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा था, "एशिया-प्रशांत हमारा घर है और वैश्विक आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति है। खुलापन, समावेश , साझी जीत और सहयोग मानव जाति के लिए सही रास्ता है।" एपेक में शामिल होने के बाद , चीन न केवल इस संगठन का एक प्रमुख भागीदार और योगदानकर्ता रहा है, बल्कि आर्थिक वैश्वीकरण का एक उत्साही समर्थक और मार्गदर्शक भी रहा है।

सीएमजी ने दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, रूस, पेरू और अन्य देशों के मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम प्रदर्शनी का आयोजन किया, जो एशिया-प्रशांत देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को गहरा करने की एक सक्रिय पहल है। सीएमजी एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न जगतों के मित्रों के साथ पारस्परिक सीख और सहयोग करने के लिए तत्पर है, ताकि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, समृद्धि और विकास को बढ़ावा मिले और साझे भविष्य वाले एशिया-प्रशांत समुदाय के निर्माण में नए योगदान दिया जाए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

