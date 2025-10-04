अन्तरराष्ट्रीय

सीएमजी की उच्च-गुणवत्ता वाली फिल्म और टीवी कार्यक्रम प्रदर्शनी ब्राजील में शुरू

Oct 04, 2025, 05:06 PM

बीजिंग, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। स्थानीय समयानुसार 3 अक्टूबर को, चाइना मीडिया ग्रुप के उच्च-गुणवत्ता वाले फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों का ब्राजील में प्रदर्शन किया गया, साथ ही चाइना मीडिया ग्रुप की उच्च-गुणवत्ता वाली फिल्मों के लिए प्रचार कार्यक्रम यानी ब्राजील में पांचवां "चीन फिल्म और टीवी सीजन" भी आयोजित किया गया, जो रियो डी जनेरियो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान आयोजित किया गया।

यह ब्रांडेड आयोजन लगातार पांचवें वर्ष आयोजित हो रहा है, इसने एक बार फिर ब्राज़ीली दर्शकों के समक्ष चीनी संस्कृति का एक शानदार नज़ारा पेश किया।

ये कार्यक्रम विविध विषयों को कवर करते हैं, जिनमें नेतृत्व विचार, तकनीकी विकास, सांस्कृतिक विरासत, जातीय एकता, और सांस्कृतिक पर्यटन और व्यंजन शामिल हैं, जो स्थानीय दर्शकों के लिए चीन के आकर्षण और लालित्य को प्रदर्शित करते हैं।

चाइना मीडिया ग्रुप के लैटिन अमेरिकी स्टेशन के निदेशक चू पोइंग ने अपने भाषण में कहा कि चीन और ब्राजील एक साझा भाग्य वाले समुदाय के निर्माण और अगले "स्वर्णिम 50 वर्षों" की शुरुआत के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इन कृतियों का उद्देश्य चीनी कहानियों को ब्राज़ीली दर्शकों तक और अधिक जीवंत रूप से पहुंचाना, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग को गहरा करना, और अगले वर्ष के "चीन-ब्राजील सांस्कृतिक वर्ष" और द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के विकास में नई ऊर्जा का संचार करना है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

