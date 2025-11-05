अन्तरराष्ट्रीय

सीएमजी का 'द लैंड रीगेन्स इट्स ग्लोरी' हिट, कार्यालय ने प्रतिक्रिया दी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 05, 2025, 03:26 PM
सीएमजी का 'द लैंड रीगेन्स इट्स ग्लोरी' हिट, कार्यालय ने प्रतिक्रिया दी

बीजिंग, 5 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के थाईवान मामलों के कार्यालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एक रिपोर्टर ने चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा हाल ही में प्रसारित डॉक्यूमेंट्री 'द लैंड रीगेन्स इट्स ग्लोरी: थाईवान बहाली की 80वीं वर्षगांठ की स्मृति' के बारे में पूछा।

थाईवान मामलों के कार्यालय की प्रवक्ता च्यांग हान ने कहा कि थाईवान बहाली की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर, सीपीसी केंद्रीय समिति के थाईवान मामलों के कार्यालय, थाईवान देशभक्तों का अखिल-चीन संघ और चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित छह-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री 'द लैंड रीगेन्स इट्स ग्लोरी: थाईवान बहाली की 80वीं वर्षगांठ की स्मृति' वर्तमान में सीसीटीवी-1 और सीसीटीवी-4 पर प्रसारित की जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री की दो मुख्य उल्लेखनीय विशेषताएं हैं: पहली, इसका विषय स्पष्ट है, दूसरी, इसका ऐतिहासिक शोध अभिनव है।

एक पत्रकार ने पूछा कि चीनी राज्य परिषद के थाईवान मामलों के कार्यालय ने हाल ही में दो नए प्रवक्ता क्यों जोड़े हैं?

प्रवक्ता च्यांग हान ने कहा कि यह एक सामान्य कार्य व्यवस्था है। विश्वास है कि भविष्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, थाईवान के प्रति चीन की मुख्य भूमि की नीतियों का बेहतर ढंग से परिचय दे पाएंगे और थाईवान जलडमरूमध्य के दोनों तटों के हमवतन लोगों के बीच मित्रता को बढ़ा पाएंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...