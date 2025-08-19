सीएमजी का 'चाइना वॉक : जीवंत हाईनान' मीडिया कार्यक्रम शुरू

बीजिंग, 18 अगस्त (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) के अधीनस्थ एशिया-अफ्रीका केंद्र और हाईनान स्टेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'चाइना वॉक : जीवंत हाईनान' शीर्षक घरेलू और विदेशी मीडिया संयुक्त साक्षात्कार गतिविधि और 'आसियान पार्टनर्स' मीडिया संगोष्ठी का शुभारंभ समारोह दक्षिण चीन के हाईनान प्रांत के सान्या शहर में किया गया।

इस मौके पर हाईनान प्रांत के प्रचार विभाग के निदेशक वांग पिन ने भाषण देते हुए कहा कि हाल के वर्षों में, आसियान के साथ हाईनान का व्यापार सहयोग निरंतर गहरा होता गया है, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और अवकाश आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं।

द्विपक्षीय व्यापार साल 2021 में 30 अरब युआन से बढ़कर साल 2024 में 57.91 अरब युआन हो गया है। इसके साथ ही, आसियान कई वर्षों से हाईनान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। हाईनान प्रांत और आसियान देशों के बीच व्यापार का पैमाना लगातार बढ़ा है और औद्योगिक सहयोग और भी घनिष्ठ हुआ है।

वांग पिन ने यह भी कहा कि हाईनान में व्यापक रूप से सुधार और खुलेपन को बढ़ावा देने तथा मुक्त व्यापार बंदरगाह का निर्माण करने के लिए आसियान मित्रों के समर्थन और आसियान मीडिया दोस्तों के प्रचार और प्रोत्साहन से अलग नहीं किया जा सकता।

वहीं, सीएमजी एशिया-अफ्रीका केंद्र की उपाध्यक्ष चांग ह्वेइ ने अपने भाषण में आशा व्यक्त की कि आसियान मीडिया मित्रों के कैमरा और कलम हाईनान को चीन और आसियान देशों को जोड़ने वाले 'अवलोकन बिंदु' के रूप में उपयोग करेंगे, नए युग में चीन को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक 'खिड़की' का चित्रण करेंगे, चीन और आसियान देशों के बीच मीडिया सहयोग को और बढ़ावा देंगे, ताकि साझा भविष्य वाले घनिष्ठ चीन-आसियान समुदाय के निर्माण में मीडियाकर्मियों की ताकत का योगदान दिया जा सके।

उधर, मलेशियाई रेडियो और टेलीविजन के महानिदेशक सुहैमी सुलेमान ने एक वीडियो संबोधन में कहा कि मीडिया का सार जुड़ाव और संचार में निहित है। जब एक संयुक्त चीनी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया टीम प्रामाणिकता और भावना के साथ कहानियां सुनाती है, तो यह न केवल सूचना का संचार करती है, बल्कि लोगों को अपने देश के और करीब भी लाती है।

'चाइना वॉक : जीवंत हाईनान' कार्यक्रम ने भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देने, आपसी समझ को गहरा करने और क्षेत्रीय संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच स्थापित किया है।

बता दें कि 'चाइना वॉक' सीएमजी द्वारा शुरू की गई मीडिया गतिविधियों की एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य दुनियाभर के मुख्यधारा मीडिया के पत्रकारों को चीन की सुंदरता का पता लगाने और चीन व अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित करना है।

इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और मलेशिया सहित 9 आसियान देशों के 16 मुख्यधारा मीडिया आउटलेट्स के कुल 29 मीडियाकर्मियों को आमंत्रित किया गया। वे सीएमजी हाईनान स्टेशन, हाईनान में केंद्रीय मीडिया संस्थाओं और हाईनान के स्थानीय मीडिया संस्थाओं के कर्मियों से गठित एक 50 सदस्य वाली संयुक्त टीम में शामिल होकर 18 से 24 अगस्त तक, हाईनान के सान्या, लिंगश्वेइ, वाननिंग, छ्योंगहाई आदि स्थलों का साक्षात्कार दौरा करेंगे।

