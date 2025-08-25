सीएमजी 85 भाषाओं में दुनिया भर में स्मारक समारोह और सैन्य परेड का प्रसारण करेगा

बीजिंग, 24 अगस्त (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए स्मारक समारोह और सैन्य परेड का 85 भाषाओं में दुनिया भर में प्रसारण करेगा।

बताया जाता है कि जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के अंतर्राष्ट्रीय संचार को व्यापक बनाने के लिए, चाइना मीडिया ग्रुप ने विश्वस्तरीय नए मुख्यधारा मीडिया के कार्यों का पूरी तरह से उपयोग किया है और हाल ही में तीन नई अंतर्राष्ट्रीय संचार भाषाओं अर्थात आयरिश, पिजिन और किन्यारवांडा को जोड़ा है।

उनमें से, आयरिश में आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम में उत्तरी आयरलैंड और उत्तरी अमेरिका के कुछ देश या क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें लगभग 72 लाख लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं।

पिजिन भाषा पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और वानुअतु जैसे देशों में बोली जाती है, तथा विश्व भर में 1 करोड़ से अधिक लोग पिजिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

किन्यारवांडा भाषी मुख्य रूप से रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आदि देशों में रहते हैं और दुनियाभर में 1.3 करोड़ से अधिक लोग इसे बोलते हैं।

गौरतलब है कि सीएमजी के अधीन सीजीटीएन के वर्तमान में दुनिया भर में 70 करोड़ से ज्यादा टेलीविजन सब्सक्राइबर और 60 करोड़ से ज्यादा न्यू मीडिया फॉलोअर्स हैं। अपने टेलीविजन चैनलों, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, मोबाइल ऐप्स और विदेशी न्यू मीडिया अकाउंट्स के नेटवर्क के जरिए, सीजीटीएन रोजाना दुनियाभर के चर्चित विषयों पर रिपोर्ट करता है और चीन की आवाज को लोगों तक पहुंचाता है।

साथ ही सीजीटीएन ने चीन की छवि को बेहतर ढंग से पेश करने और दुनिया के सामने चीन के प्रस्तावों को समझाने के लिए दुनिया भर के 4,700 से ज्यादा मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों के साथ साझेदारी भी की है।

