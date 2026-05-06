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सूडान पर ड्रोन हमले के आरोपों को इथियोपिया ने बताया बेबुनियाद, दोनों देशों में तनाव बढ़ा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 06, 2026, 04:51 AM

अदीस अबाबा, 5 मई (आईएएनएस)। इथियोपिया की सरकार ने मंगलवार को सूडान के उस आरोप को बेबुनियाद बताया, जिसमें कहा गया था कि इथियोपिया ने ड्रोन हमले किए हैं।

सूडान ने अपने राजदूत को इथियोपिया से वापस बुला लिया है। आरोप है कि सोमवार को हुए कई ड्रोन हमलों में उसके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया।

सूडान के विदेश मंत्री मोही अल-दीन सलेम ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उनका देश इथियोपिया के साथ खुली टक्कर लेने के लिए तैयार है।

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सूडान के विदेश मंत्री ने कहा क‍ि जो ड्रोन सोमवार सूडान की जगहों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हुए, वे इथियोपिया के बहिर दार एयरपोर्ट से उड़ाए गए थे।

उन्होंने कहा कि सूडान को इस हमले का जवाब अपने तरीके से देने का कानूनी हक है। हम किसी देश पर हमला शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन जो हम पर हमला करेगा, उसे जवाब जरूर मिलेगा।

सूडानी सेना के प्रवक्ता असिम अवद अब्देलवहाब ने भी एक बयान में कहा कि सेना दोगुनी ताकत से जवाब देगी। उन्होंने कहा कि सेना के पास पक्की जानकारी है कि इस हमले में इथियोपिया शामिल था।

दूसरी तरफ, इथियोपिया के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर सूडान के आरोपों को बिल्कुल गलत बताया। साथ ही, उसने सूडान पर इथियोपिया की सीमा और सुरक्षा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच भाईचारे के रिश्तों को देखते हुए इथियोपिया अब तक चुप रहा और उसने सूडान के गृह युद्ध में शामिल कुछ गुटों की ओर से किए गए गंभीर उल्लंघनों को सार्वजनिक नहीं किया।

उसने यह भी आरोप लगाया कि सूडानी सेना, टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के लड़ाकों को हथियार और पैसा दे रही है, जिससे वे इथियोपिया की पश्चिमी सीमा पर घुसपैठ कर रहे हैं।

अप्रैल 2023 के बीच से ही सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं।

अपने बयान में इथियोपिया ने सूडान में तुरंत मानवीय युद्धविराम (सीजफायर) की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही, उसने स्थायी शांति के लिए एक पारदर्शी, सभी को शामिल करने वाली और नागरिकों के नेतृत्व वाली बातचीत और राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की बात कही।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

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