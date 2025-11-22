अन्तरराष्ट्रीय

सूडान में युद्धविराम के लिए यूएई और यूएस के विदेश मंत्रियों में चर्चा, प्रभावितों के लिए निर्बाध मानवीय सहायता पर जोर

अबू धाबी, 22 नवंबर (आईएएनएस)। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बातचीत की। डब्ल्यूएएम समाचार एजेंसी के अनुसार, दोनों नेताओं ने सूडान संकट और आपसी रिश्तों पर चर्चा की।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, शुक्रवार को हुई इस बातचीत में दोनों ने सूडान में चल रहे गृहयुद्ध की ताजा स्थिति का रिव्यू किया। उन्होंने बिना किसी शर्त के तुरंत युद्धविराम की आवश्यकता और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में आने वाली रुकावटें दूर करने पर ज़ोर दिया। अमेरिका के विदेश विभाग ने भी कहा कि दोनों देश मानवीय युद्ध विराम के लिए अपने साझा प्रयासों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं।

इससे पहले, इसी हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सूडान में युद्ध खत्म कराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि यह पहल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अनुरोध पर व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान शुरू की गई।

अप्रैल 2023 में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद से ही यूएई और सूडान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। सूडान का आरोप है कि यूएई रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) नामक सशस्त्र समूह का साथ दे रहा है, हालांकि यूएई इन आरोपों को बार-बार नकारता रहा है।

सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच यह हिंसक संघर्ष अब तक लाखों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर चुका है और हजारों लोगों की जान ले चुका है। संयुक्त राष्ट्र इसे इस सदी का सबसे भयानक मानवीय संकटों में से एक बता रहा है।

फोन कॉल के दौरान दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों ने आपसी संबंधों और भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी बात की। अब्दुल्ला ने हाल ही में व्हाइट हाउस द्वारा लिए गए उस फ़ैसले के लिए आभार जताया, जिसमें यूएई की जी-42 कंपनी को एडवांस आर्टिफिशियल-इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर के निर्यात की अनुमति दी गई है। उन्होंने इसे दोनों देशों की गहरी और लगातार मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का संकेत बताया।

--आईएएनएस

एएस/

