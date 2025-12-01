सिडनी के पास फॉर्मेशन फ्लाइट के दौरान बड़ा हादसा, दो हल्के विमानों की टक्कर में पायलट की मौत

नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। सिडनी में रविवार को दो हल्के प्लेन के हवा में टकराने की घटना सामने आई। फॉर्मेशन फ्लाइट के दौरान हुई इस घटना में एक पायलट की मौत हो गई। एक प्लेन झाड़ियों में क्रैश हो गया, जबकि दूसरा सुरक्षित लैंड कर गया।

फॉर्मेशन फ्लाइट दो या दो से अधिक विमानों के एक साथ एक यूनिट के रूप में हवा में उड़ने को कहा जाता है।

न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) स्टेट पुलिस ने कहा कि आपातकालीन सेवा को शहर के दक्षिण-पश्चिम में वेडरबर्न एयरपोर्ट के पास पायलट का शव मिला। माना जा रहा है कि इस जानलेवा क्रैश में शामिल एयरक्राफ्ट में सिर्फ पायलट ही सवार था। दूसरा प्लेन बिना किसी दुर्घटना के एयरफील्ड पहुंच गया। इस प्लेन के पायलट को कोई चोट नहीं आई है।

ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो (एटीएसबी) ने पुष्टि की है कि वह घटना की जांच कर रहा है और इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना में दो प्लेन आपस में टकराईं, उनमें दो वैन के आरवी-7 एयरक्राफ्ट शामिल थे। यह प्लेन दो सीट वाली और सिंगल-इंजन से लैस होती है।

एटीएसबी के अनुसार, जब दोनों प्लेन आपस में टकराईं, तो वे वेडरबर्न एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए लौट रहे चार प्लेन के ग्रुप का हिस्सा थीं। एक एयरक्राफ्ट सुरक्षित रूप से लैंड कर गया, जबकि दूसरा जमीन से टकरा गया। इस वजह से उस प्लेन को ऑपरेट कर रहा पायलट बुरी तरह से जख्मी हो गया।

बता दें कि 25 नवंबर को दक्षिण सूडान के यूनिटी राज्य स्थित लीयर काउंटी में खाद्य सामग्री ले जा रहा चार्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे उसमें सवार कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे हुआ। विमान एक गैर-लाभकारी संगठन की ओर से भेजा गया था।

लीयर काउंटी के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की और बताया कि विमान बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने का सामान ले जा रहा था, जो टेकऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन सैमरिटन्स पर्स के इस एयरक्राफ्ट में दो क्रू मेंबर और एक इंजीनियर सवार थे, जिनकी मौत हो गई।

