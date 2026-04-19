सांचेज बोले, 'ईयू में इजरायल के खिलाफ स्पेन रखेगा प्रस्ताव'

मैड्रिड, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। इजरायल के खिलाफ मुखर स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्पेन, यूरोपियन यूनियन से इंटरनेशनल कानून के कथित उल्लंघन को लेकर इजरायल के साथ अपने एसोसिएशन एग्रीमेंट (संघ समझौता) को खत्म करने के लिए कहेगा।

द टाइम्स ऑफ इजरायल ने स्पेनिश मीडिया के हवाले से खबर प्रकाशित की। सांचेज ने एंडलूसिया में एक राजनीतिक रैली में अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, "मंगलवार को, स्पेन की सरकार ईयू के सामने एक प्रस्ताव रखेगी कि यूरोपियन यूनियन इजरायल के साथ अपने एसोसिएशन एग्रीमेंट को तोड़ दे," जो जून 2000 से लागू है।

स्पेन के पीएम, पिछले कुछ महीनों से और खासतौर पर ईरान संघर्ष के बाद इजरायल की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इजरायल “इंटरनेशनल कानून का खुलेआम उल्लंघन करता है” और इसलिए “यूरोपियन यूनियन का पार्टनर नहीं हो सकता।”

ये पहली बार नहीं है कि सांचेज खुलकर इजरायल के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक्स पोस्ट पर अपना विरोध दर्ज कराया था। तब भी इजरायल को एसोसिएशन एग्रीमेंट से अलग करने की बात कही थी। ये पोस्ट 8 अप्रैल को लिखी गई थी (इसी दिन इजरायल ने लेबनान पर सरप्राइज अटैक किया जिसमें 254 लोगों की जान गई थी)। इसमें लेबनान हमले को गलत बताया गया था। उन्होंने एक्स पोस्ट में एसोसिएशन एग्रीमेंट को सस्पेंड करने की मांग की थी। इतना ही नहीं लेबनान में तैनात शांति सेना पर हुए हमलों के विरोध में इजरायली डिप्लोमैट्स को तलब भी किया था।

28 मार्च को ईरान संघर्ष के बाद से ही स्पेन की सरकार अमेरिका और इजरायल के खिलाफ खुलकर बोली है। रिश्तों में तल्खी आई है। स्पेन के विदेश मंत्री के बयान की भी चर्चा खूब हुई। विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस ने सदन में सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान पर स्ट्राइक "आधुनिक सभ्यता की नींव" पर हमला है।

अल्बेरेस ने कहा, "हम ताकत के गलत इस्तेमाल, जबरदस्ती और मनमानी के बजाय तर्क, शांति, समझ और यूनिवर्सल कानून के मानवतावादी आदर्शों पर बनी सभ्यता पर सबसे बड़े हमले का सामना कर रहे हैं।"

स्पेन लगातार इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाता रहा है। वहीं सांचेज शुरू से ही संघर्ष के विरुद्ध रहे हैं। स्पेन ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को एयरस्पेस देने से भी इनकार कर दिया था।

--आईएएनएस

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