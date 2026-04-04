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सिबी जॉर्ज ने अजरबैजान विदेश मंत्री से द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 04, 2026, 04:31 AM

नई द‍िल्‍ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने बाकू में अजरबैजान के विदेश मंत्री जेहुन बैरामोव से मुलाकात की और भारत-अजरबैजान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। साथ ही, उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

बाकू में भारत-अजरबैजान विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर भी आयोजित किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव (पश्चिम) और विदेश मामलों के उप मंत्री एलनुर मम्मादोव ने की।

इस मुलाकात के दौरान आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। चर्चा किए गए मुद्दों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, संस्कृति, लोगों के बीच आदान-प्रदान और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शामिल थे।

सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने अजरबैजान के राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार हिकमत हाजियेव से भी मुलाकात की।

दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सुविधा की किसी तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए।

एक दिन पहले भारत के राजदूत अभय कुमार ने बुधवार को अजरबैजान के विदेश मंत्री जेहुन बैरामोव से मुलाकात की और औपचारिक तौर पर अपने 'परिचय पत्र की एक प्रति' प्रस्तुत की। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर सार्थक चर्चा की।

अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक में अजरबैजान-भारत के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई और आगे के सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व में जारी तनाव पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान दिए गए सहयोग के लिए अजरबैजान सरकार के प्रति गहरी कृतज्ञता भी व्यक्त की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट कर कहा, ''बाकू में भारत-अजरबैजान विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर भी आयोजित किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव (पश्चिम) और विदेश मामलों के उप मंत्री, एलनुर मम्मादोव ने की। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा की।''

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

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