अन्तरराष्ट्रीय

सीआईएफटीआईएस का अगले महीने पेइचिंग में आयोजन

Aug 28, 2025, 04:56 AM

बीजिंग, 27 अगस्त (आईएएनएस)। वर्ष 2025 में चीन अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार मेला (सीआईएफटीआईएस) 10 से 14 सितंबर तक पेइचिंग में आयोजित होगा। अब सभी कार्य मूलतः तैयार हो चुके हैं।

बताया जाता है कि 70 से अधिक देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंडप की स्थापना करेंगे। ऑस्ट्रेलिया पहली बार मुख्य अतिथि देश बनेगा और सीआईएफटीआईएस की स्थापना के बाद सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल गठित करेगा। चीन के सभी प्रांत और शहर मेले में भाग लेंगे। आनह्वी प्रांत मुख्य अतिथि प्रांत के रूप में सिलसिलेवार विशेष प्रदर्शनियों और गतिविधियों का आयोजन करेगा।

अब तक करीब 2,000 उद्यमों की ऑफलाइन प्रदर्शनी में भाग लेने की योजना है। इनमें करीब 500 फॉर्च्यून 500 कंपनियां और अग्रणी उद्यम शामिल हैं।

ध्यान रहे कि वर्तमान मेले में 100 से ज्यादा उद्यम 190 से अधिक नए उत्पाद और उपलब्धियां लॉन्च करेंगे। इसके साथ एआई और हरित नवाचार आदि क्षेत्रों में प्रदर्शन होंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

