सी-130 हादसे की वजह बताना जल्दबाजी, जांच जारी: तुर्की रक्षा मंत्रालय

Nov 13, 2025, 05:14 PM

अंकारा, 13 नवंबर (आईएएनएस)। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इस हफ्ते जॉर्जिया में सैन्य मालवाहक विमान सी-130 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों के बारे में फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस दुर्घटना में 20 सैनिकों की मौत हो गई थी और हादसे की जांच जारी है।

एक ब्रीफिंग में, मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक दुर्घटना रिपोर्ट सामने आने के बाद कारण का पता चलेगा, और यह भी कहा कि विमान अपनी आखिरी उड़ान में गोला-बारूद नहीं ले जा रहा था।

साप्ताहिक प्रेस वार्ता में, मंत्रालय ने दुर्घटना के बाद की स्थितियों को लेकर अपडेट दिया। कहा कि विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) और कॉकपिट वॉयस डेटा रिकॉर्डर (सीवीडीआर) दोनों को विश्लेषण के लिए तुर्की लाया गया है और वर्तमान में राजधानी अंकारा में उनकी जांच की जा रही है। इस बारे में पहले ही कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

मंत्रालय ने बताया कि यह विमान 2012 में सऊदी अरब से खरीदा गया था और एक महीने पहले ही इसमें तकनीकी (आधुनिक) बदलाव किए गए थे। विमान में 10 लोगों की टीम थी। ये लोग अजरबैजान में विजय दिवस समारोह में भाग ले चुके थे। इनके साथ ही अन्य क्रू मेंबर भी थे।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार घटना के बाद निरीक्षण लंबित रहने तक तुर्की के 18 सी-130 विमानों की सभी उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं।

सी-130 मालवाहक विमान अजरबैजान से तुर्की के लिए रवाना हुआ था और मंगलवार (11 नवंबर) को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह 2020 के बाद किसी भी नाटो सदस्य के सैनिकों की मौत का ये बड़ा आंकड़ा है।

इस बीच, राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन और उनके जॉर्जियाई समकक्ष मिखाइल कवेलशविली ने बुधवार को विमान हादसे की जांच और हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। तुर्की संचार निदेशालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान, एर्दोगन ने त्बिलिसी का हादसे के बाद उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

--आईएएनएस

