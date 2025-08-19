अन्तरराष्ट्रीय

Russia US Ukraine Talks: रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों में हस्तक्षेप न करे लंदन : रूसी विदेश मंत्रालय

रूस ने ब्रिटेन को चेताया, यूक्रेन संघर्ष समाधान वार्ता में हस्तक्षेप न करे
Aug 19, 2025, 09:50 AM
रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों में हस्तक्षेप न करे लंदन : रूसी विदेश मंत्रालय

मास्को: रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने ब्रिटेन से कहा है कि वो यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूस और अमेरिका के किए जा रहे प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश न करे।

तास की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राजनयिक ने सोमवार को कहा, "यूक्रेन से जुड़े संघर्ष के व्यापक, निष्पक्ष और स्थायी समाधान, जिसमें इसके मूल कारणों का उन्मूलन भी शामिल है, के लिए अलास्का के एंकोरेज में रूस और अमेरिकी नेतृत्व द्वारा वास्तविक इच्छा के साथ बैठक हुई। इस विषय पर लंदन से आ रहे बयान मास्को और वाशिंगटन के प्रयासों के विपरीत हैं। लंदन की तरफ से बयानबाजी युद्ध के समाधान के प्रयास को कमजोर करने के लिए की जा रही है।"

रूसी राजनयिक ने कहा, "इस संबंध में, हम लंदन से जोखिम भरे और बिना सोचे-समझे भू-राजनीतिक दांव-पेंच छोड़ने और रूसी और अमेरिकी वार्ताकारों के कार्य में हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हैं।"

क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा, "रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फोन पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई थी।"

उशाकोव ने आगे कहा कि पुतिन ने ट्रंप की हालिया अलास्का यात्रा के दौरान उनके आतिथ्य और शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया।

ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा, "पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों की बैठक के बाद वह एक त्रिपक्षीय बैठक भी पर काम करेंगे।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "वह रूसी राष्ट्रपति के साथ किसी भी प्रारूप की बैठक के लिए तैयार हैं।"

जेलेंस्की ने बताया, "सोमवार की चर्चा में यूक्रेन द्वारा यूरोपीय फंडिंग के जरिए 90 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदने की योजना पर भी चर्चा हुई। यह देश की सुरक्षा गारंटी का हिस्सा है।"

उन्होंने कहा कि यूक्रेन द्वारा निर्मित ड्रोन अमेरिका द्वारा खरीदे जाने की बात चल रही है। हालांकि इस पर कोई समझौता फिलहाल नहीं हुआ है। अगले सप्ताह या 10 दिनों में इस समझौते को औपचारिक रूप दे दिया जाएगा।

जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्होंने ट्रम्प के साथ ओवल ऑफिस में प्रदर्शित एक मानचित्र पर लंबी चर्चा की, जिसमें यूक्रेन में रूस द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को दिखाया गया था।

यूक्रेनी क्षेत्र के पुनर्निर्धारण पर किसी चर्चा से नाटो प्रमुख मार्क रूट ने इनकार किया। वहीं, यूरोपीय नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि यह एक ऐसा मामला है, जिस पर जेलेंस्की रूस के साथ संभावित त्रिपक्षीय बैठक में चर्चा कर सकते हैं।

 

 

