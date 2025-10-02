Russia Ukraine Talks Halted : यूक्रेन के साथ बातचीत फिलहाल रुकी है: क्रेमलिन

मॉस्को: क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्रि पेस्कोव ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत फिलहाल रुकी हुई है।

जब उनसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के संभावित वार्ता के बारे में पूछा गया, तो पेस्कोव ने कहा कि विशेषज्ञ-स्तरीय चर्चा किसी भी उच्च-स्तरीय संपर्क की नींव रख सकती है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकें "खुद में कोई अंतिम समाधान नहीं हो सकतीं," और यह उस जटिल और कठिन समस्या को हल नहीं करेंगी, जिसे उन्होंने बताया। पेस्कोव ने कहा कि रूस संघर्ष को कूटनीति और राजनीतिक संवाद के माध्यम से हल करने के लिए खुला है।

पिछले सप्ताह, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान की साझा रुचि को दोहराया था।

बता दें कि दो शीर्ष राजनयिक न्यूयॉर्क में 80वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च-स्तरीय सप्ताह के दौरान मिले थे।

लावरोव ने रूस की तत्परता दोहराई कि वह अलास्का में दोनों देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित मार्ग का पालन करेगा, जिसमें संघर्ष की जड़ तक पहुंचने के लिए वाशिंगटन के साथ समन्वय करना शामिल है। उन्होंने कीव और कुछ यूरोपीय राजधानियों के प्रस्तावों का विरोध किया, जिनसे संकट लंबा हो सकता है।

बैठक में व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने राजनीतिक और सार्वजनिक संपर्क बहाल करने, रूस और अमेरिका के नेताओं द्वारा निर्धारित गति का लाभ उठाकर संबंधों को सामान्य बनाने, और कूटनीतिक मिशनों के नियमित संचालन को पुनः शुरू करने के महत्व पर जोर दिया।

दोनों पक्षों ने अपने विदेश नीति एजेंसियों के बीच रचनात्मक संवाद जारी रखने पर सहमति जताई।

15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में मिले थे। बैठक का सकारात्मक मूल्यांकन किया गया, लेकिन रूस-यूक्रेन संघर्ष विराम जैसी समस्याओं पर कोई समझौता नहीं हो पाया।