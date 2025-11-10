Russia Train Accident : रूस में दो मालगाड़ी पटरी से उतरीं, रेल संचालन प्रभावित

सेंट पीटर्सबर्ग: रूस के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में सोमवार को दो अलग-अलग मालगाड़ी हादसे सामने आए। इससे रेल संचालन प्रभावित हुआ। हालांकि, किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। यह जानकारी रूसी परिवहन अधिकारियों ने दी।

पहला हादसा मुरमान्स्क क्षेत्र में अपातिति स्टेशन (ओक्त्याब्र्सकाया रेलवे) पर हुआ, जहां ईंधन तेल ले जा रही पांच बोगियां सुबह लगभग 11:12 बजे (मॉस्को समय) पटरी से उतर गईं। घटना शंटिंग ऑपरेशन के दौरान हुई।

अधिकारियों के अनुसार किसी प्रकार का रिसाव नहीं हुआ और न ही आसपास के लोगों को कोई खतरा है। मौके पर दो रिकवरी ट्रेन सहित आपातकालीन टीमें भेजी गईं। इस घटना से मुख्य रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ।

दूसरी दुर्घटना लेनिनग्राद क्षेत्र में येनेगा स्टेशन पर हुई, जहां क्रश्ड स्टोन (पत्थर) से लदी चार बोगियां पटरी से उतर गईं। बोगियां पलटी नहीं, लेकिन इसके कारण सेंट पीटर्सबर्ग-पेत्रोज़ावोद्स्क मार्ग पर चलने वाली एक यात्री ट्रेन तथा 17 मालगाड़ियों के परिचालन में देरी हुई।

इससे पहले इसी साल 31 मई को रूस के ब्रायंस्क ओब्लास्ट में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतरने से सात लोगों की मौत हो गई थी और 35 घायल हुए थे। यह हादसा एक सड़क पुल ढहने के कारण हुआ था, जिसके मलबे के नीचे से गुजर रही ट्रेन पर गिरने से गंभीर नुकसान हुआ।

हादसे के बाद यात्रियों को अस्थायी राहत शिविरों में ले जाया गया और उनके आगे के सफर के लिए एक अन्य ट्रेन की व्यवस्था की गई। पुल पर गुजर रहा एक ट्रक भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गया।

