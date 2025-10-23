अन्तरराष्ट्रीय

Russia EU Sanctions : रूस ने यूरोपीय संघ को घेरा, कहा- 'हम पर लगे प्रतिबंध ईयू के खिलाफ ही कर रहे काम'

रूस का बयान — ईयू प्रतिबंध अब यूरोप के लिए नुकसानदायक, विस्तार की संभावना समाप्त
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 24, 2025, 05:29 AM
रूस ने यूरोपीय संघ को घेरा, कहा- 'हम पर लगे प्रतिबंध ईयू के खिलाफ ही कर रहे काम'

मास्को: ब्रूसेल्स में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में यूरोपीय यूनियन के नेताओं का जमावड़ा होने वाला है। इस बीच ईयू की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर रूस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है।

रूस ने गुरुवार को कहा कि मास्को के खिलाफ यूरोपीय संघ (ईयू) की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध प्रभावी रूप से ब्रूसेल्स के ही खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कहा गया कि उनके विस्तार की संभावना समाप्त हो गई है।

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा के हवाले से रूस की प्रमुख न्यूज एजेंसी तास ने कहा, "रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंध मुख्य तौर पर यूरोपीय संघ के विरुद्ध हैं। हमारे देश पर प्रतिबंध लगाने की ब्रूसेल्स की क्षमता काफी हद तक समाप्त हो चुकी है।"

19वें प्रतिबंध पैकेज पर टिप्पणी करते हुए रूसी राजनयिक ने आगे कहा, "रूस को रणनीतिक रूप से हराने और रूसी अर्थव्यवस्था और उसकी रक्षा क्षमता को नुकसान पहुंचाने की अपनी योजना को लागू करने के लिए उन्होंने लगभग हर विकल्प पहले ही आजमा लिया है।"

इससे पहले, यूरोपीय संघ ने रूस के गुप्त बेड़े और उसके बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्रों को लक्षित करते हुए प्रतिबंधों के 19वें पैकेज को मंजूरी दी थी।

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने गुरुवार को ब्रूसेल्स में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ संयुक्त रूप से कहा कि परिषद 2026 और 2027 के लिए यूक्रेन की वित्तीय जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक निर्णय लेगी, जिसमें सैन्य उपकरणों की खरीद भी शामिल है।

आज तक, यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों ने यूक्रेन को 177.5 बिलियन यूरो की सहायता प्रदान की है, जिसमें 63.2 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता भी शामिल है।

--आईएएनएस

 

Ukraine warEuropean UnionBrussels SummitRussiaMaria ZakharovaEU SanctionsEU-Russia Relations

Related posts

Loading...

More from author

Loading...