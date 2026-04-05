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Rosatom Evacuation Iran : रूस की कंपनी ने ईरान से अपने कर्मचारियों को निकालने का काम शुरू किया

बुशेहर प्लांट से रूसी कर्मचारियों की निकासी, क्षेत्र में तनाव गहराया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 05:31 AM
रूस की कंपनी ने ईरान से अपने कर्मचारियों को निकालने का काम शुरू किया

मॉस्को: रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने ईरान के बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपने कर्मचारियों की निकासी के मुख्य चरण की शुरुआत कर दी है। यह जानकारी रोसाटॉम के महानिदेशक अलेक्सी लिखाचेव ने दी।

रोसाटॉम के महानिदेशक अलेक्सी लिखाचेव ने कहा कि कुल 198 रोसाटॉम कर्मचारियों को बसों के जरिए ईरान-आर्मेनिया सीमा की ओर ले जाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “हमें पूरी उम्मीद है कि दो से तीन दिनों के भीतर हमारे सहयोगी ईरान के लगभग पूरे क्षेत्र को सुरक्षित रूप से पार करके अपने देश लौट आएंगे।”

लिखाचेव ने बताया कि रोसाटॉम कर्मचारियों की निकासी मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरानी पक्ष बहुत प्रयास कर रहा है और आर्मेनियाई सरकार के साथ सहयोग सुचारू रूप से चल रहा है, जैसा कि शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया।

उन्होंने कहा कि रूसी परमाणु विशेषज्ञ क्षेत्र से येरेवन हवाई अड्डे के माध्यम से बाहर जाएंगे।

ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन ने पहले बताया था कि बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास एक प्रक्षेप्य गिरा, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। यह फरवरी 28 से अमेरिका-इज़राइल के हमलों के बाद चौथा ऐसा हमला था।

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान अमेरिका और इज़रायल द्वारा देश पर थोपे गए युद्ध को “निरंतर और निर्णायक” रूप से समाप्त करने की शर्तों को सुरक्षित करना चाहता है।

अराघची ने बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास अमेरिका-इज़राइल हमले की निंदा की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में इसके संभावित घातक परिणामों की चेतावनी दी।

बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो बुशेहर शहर से 17 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है और रूस के सहयोग में संचालित होता है, ने सितंबर 2011 में बिजली आपूर्ति शुरू की थी। नवंबर 2014 में, ईरान और रूस ने संयंत्र में दो नए रिएक्टर जोड़ने के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

--आईएएनएस

 

 

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