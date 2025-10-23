अन्तरराष्ट्रीय

Russia Blast : रूस के गोला-बारूद कारखाने के पास जोरदार धमाका, 4 लोगों की मौत

रूस के चेल्याबिंस्क में धमाका, चार की मौत, ड्रोन हमले की आशंका खारिज
Oct 23, 2025, 08:17 AM
रूस के गोला-बारूद कारखाने के पास जोरदार धमाका, 4 लोगों की मौत

मॉस्को: रूस के चेल्याबिंस्क क्षेत्र के कोपेयस्क शहर में एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हुए धमाके में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय गवर्नर एलेक्सी टेक्सलर ने बताया कि ड्रोन हमले की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

सभी इमरजेंसी सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गईं और एक कमांड सेंटर स्थापित कर दिया गया है।

क्षेत्रीय गवर्नर एलेक्सी टेक्सलर ने कहा कि शहरवासियों या उनकी संपत्ति को कोई खतरा नहीं है। ये विस्फोट स्थानीय समयानुसार आधी रात शहर के लेनिन्स्की जिले और पड़ोसी कोपेयस्क इलाके में हुए।

चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के बाद शहर के ऊपर घना काला धुआं उठ रहा था। रूसी मीडिया आउटलेट एस्ट्रा के अनुसार, ये विस्फोट चेल्याबिंस्क के बाहरी इलाके में स्थित प्लास्टमास सैन्य संयंत्र के पास हुआ।

इस संयंत्र पर 76 से 152 मिमी कैलिबर की तोपों, तोपखाने प्रणालियों और टैंकों के लिए गोला-बारूद का उत्पादन किया जाता है। रूस समर्थक टेलीग्राम चैनलों ने दावा किया कि चेल्याबिंस्क क्षेत्र पर ड्रोन हमला हुआ था और विस्फोट के समय रूसी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय थी। यूक्रेनी सीमा से लगभग 1,800 किमी दूर स्थित यह संयंत्र रूस के पारंपरिक तोपखाना हथियारों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।

इससे पहले, यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के भीतरी इलाकों में हमला किया और मोर्दोविया में एक रक्षा-संबंधी यांत्रिक संयंत्र और डगेस्तन में एक प्रमुख तेल परिसर समेत दो प्रमुख औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया।

यूक्रेनी सेना नियमित रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों और रूस के भीतरी इलाकों में सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले करती है। इन हमलों के पीछे यूक्रेन की मंशा बिल्कुल साफ है। यूक्रेन रूस की युद्ध शक्ति को कम करना चाहता है, इसलिए वह रूस के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है।

स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया कि यूक्रेनी ड्रोनों ने मंगलवार रात रूस के ब्रांस्क और रोस्तोव ओब्लास्ट पर "जबरदस्त हवाई हमला" किया। इस हमले में दो लोग घायल हो गए और सीमित नुकसान हुआ।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, बुधवार देर रात दक्षिणी रूस के स्टावरोपोल शहर के ठीक बाहर एक सैन्य अड्डे के पास विस्फोटों की सूचना मिली। इसके अलावा, मध्य शहर कोपेयस्क में एक गोला-बारूद संयंत्र में भी विस्फोट हुए।

स्टावरोपोल में विस्फोट के बाद छर्रे लगने से एक महिला की मौत हो गई। सूत्रों ने रूसी मीडिया को बताया कि सैन्य स्थल के पास एक विस्फोटक उपकरण के साथ एक बेबी स्ट्रॉलर रखा गया था।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह विस्फोट रूस की 247वीं गार्ड्स एयरबोर्न असॉल्ट रेजिमेंट के पास एक बस स्टॉप पर हुआ।

 

 

